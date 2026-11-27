Türk Hava Yolları'ndan sınırlı süreli güney avrupa kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Güney Avrupa rotalarına yönelik sınırlı kontenjanlı bir indirim kampanyası duyurdu. Kampanya kapsamında çok sayıda şehir için gidiş-dönüş biletleri indirimli fiyatlarla satışa çıktı; bilet alımları 1 Aralık tarihine kadar yapılmalı ve yolculuklar 5 Ocak–31 Mayıs 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmelidir.

kampanya koşulları:

Kampanya, kontenjana bağlı olarak sınırlı sayıda geçerli olup bilet satın alma son tarihi 1 Aralık olarak açıklandı. Seyahat döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri 5 Ocak-31 Mayıs 2027 aralığıdır. İndirimli fiyatlar THY’nin resmi internet sitesinde geçerli olacak; bilet satış ofisleri ve acentelerde fiyatlar farklılık gösterebilir.

fiyatlar ve destinasyonlar:

Kampanyada fiyatlar 119 dolardan başlıyor. Belirlenen örnek fiyatlar şu şekilde duyuruldu: Priştine 119; Tiran, Üsküp ve Saraybosna 129; Tivat ve Podgorica 139 dolardan. Atina ve Selanik için 149; Ljubljana ve Zagreb 189 dolar olarak listelendi. Dubrovnik, Belgrad, Malta ile İtalya'dan Torino, Napoli, Katanya, Bari ve Palermo 199; Sevilla, Milano, Roma, Venedik ve Bologna 209 dolardan başlayan fiyatlarla sunuldu. Barselona, Madrid, Malaga, Valensiya, Bilbao, Lyon, Marsilya, Toulouse ve Bordo 219; Paris ve Nice 229; Lizbon ve Porto ise 249 dolardan satışa çıkarıldı.

Kampanya fiyatlarına ilişkin ayrıntılı bilgi ve rezervasyon işlemleri THY’nin internet sitesi, çağrı merkezi ve satış ofisleri üzerinden duyuruldu. Yolcuların biletleme sırasında kampanya koşullarını ve satıcıya göre oluşabilecek fiyat farklılıklarını kontrol etmeleri öneriliyor.

TÜRK HAVA YOLLARI, GÜNEY AVRUPA DESTİNASYONLARINA YÖNELİK 119 DOLARDAN BAŞLAYAN İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLATTI. (ARŞİV)