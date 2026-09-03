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Beyşehir-Şarkikaraağaç yolundaki kavşak kazasında 7 kişi yaralandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde Beyşehir-Şarkikaraağaç yolundaki kavşakta 35 GA 6713 ve 42 AFV 523 plakalı iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Beyşehir-Şarkikaraağaç yolundaki kavşak kazasında 7 kişi yaralandı

Kaza yerinde ilk bulgular:

Konya’nın Hüyük ilçesinde, Beyşehir-Şarkikaraağaç kara yolunun 30. kilometresindeki Hüyük yol ayrımındaki kavşakta iki otomobil çarpıştı. Olayda 35 GA 6713 ve 42 AFV 523 plakalı araçların karıştığı kazada araçlardan birinin refüje çıkarak durabildiği bildirildi.

Kazada her iki araçta bulunan E.T., A.T., E.T., B.A., F.D., F.D. ve Y.A. adlı şahıslar yaralandı. Yaralananların kimlikleri, kaynak bilgilerine göre belirtilen baş harflerle kaydedildi.

Müdahale ve sevk:

İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor:

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş şekli ve sorumluluk konusunda inceleme sürdüğünü bildirdi.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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