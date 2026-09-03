Gemili Park'ta devrilen ağaç park halindeki araca zarar verdi:

Niğde Merkez Selçuk Mahallesi'nde yer alan Gemili Park'ta park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Olayda araçta maddi hasar oluşurken, can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

olay yerinden ilk bilgiler:

Elde edilen bilgilere göre, park içerisindeki ağaç henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi ve 21 BK 379 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olayda araçta gözle görülür maddi hasar tespit edildi; yaralanan olmadı.

ekiplerin müdahalesi:

Devrilen ağacın kaldırılması için yetkililer ve ekipler bölgeye yönlendirildi ve çalışma başlatıldı. Olayın nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

NİĞDE’DE AĞAÇ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ