Gemili Park'ta devrilen ağaç park halindeki araca zarar verdi:
Niğde Merkez Selçuk Mahallesi'nde yer alan Gemili Park'ta park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Olayda araçta maddi hasar oluşurken, can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.
olay yerinden ilk bilgiler:
Elde edilen bilgilere göre, park içerisindeki ağaç henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi ve 21 BK 379 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olayda araçta gözle görülür maddi hasar tespit edildi; yaralanan olmadı.
ekiplerin müdahalesi:
Devrilen ağacın kaldırılması için yetkililer ve ekipler bölgeye yönlendirildi ve çalışma başlatıldı. Olayın nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
NİĞDE’DE AĞAÇ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
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