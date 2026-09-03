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Gemili Park'ta devrilen ağaç park halindeki araca zarar verdi

Niğde Merkez Selçuk Mahallesi'ndeki Gemili Park'ta henüz belirlenemeyen nedenle bir ağaç devrildi; 21 BK 379 plakalı araçta maddi hasar, yaralanma yok.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gemili Park'ta devrilen ağaç park halindeki araca zarar verdi

Gemili Park'ta devrilen ağaç park halindeki araca zarar verdi:

Niğde Merkez Selçuk Mahallesi'nde yer alan Gemili Park'ta park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Olayda araçta maddi hasar oluşurken, can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

olay yerinden ilk bilgiler:

Elde edilen bilgilere göre, park içerisindeki ağaç henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi ve 21 BK 379 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olayda araçta gözle görülür maddi hasar tespit edildi; yaralanan olmadı.

ekiplerin müdahalesi:

Devrilen ağacın kaldırılması için yetkililer ve ekipler bölgeye yönlendirildi ve çalışma başlatıldı. Olayın nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

NİĞDE’DE AĞAÇ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

NİĞDE’DE AĞAÇ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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