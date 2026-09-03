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Hasarlı Star II, İstanbul Boğazı'ndan dron görüntüleriyle geçti

İHA saldırısında ağır hasar gören Liberya bayraklı Star II adlı kuru yük gemisi, kaptan köşkündeki hasarla İstanbul Boğazından geçerken dronla görüntülendi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hasarlı Star II, İstanbul Boğazı'ndan dron görüntüleriyle geçti

Olayın gelişimi:

25 Ağustos gecesi Rusya'nın Tuapse Limanı'ndan Türkiye'ye doğru seyrederken, Liberya bayraklı Star II adlı 152 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, Ukrayna kaynaklı olduğu belirtilen İHA saldırısına hedef oldu. Geminin yaşam mahalline isabet eden saldırı nedeniyle kaptan köşkü kullanılamaz hale geldi ve gemiyle iletişim kısa süreliğine kesildi. Gemi, Türk firması Statü Gemi Kiralama tarafından işletiliyordu.

Saldırı ve hasarın boyutu:

Saldırıda mürettebattan ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Ancak kaptan köşkünde oluşan ağır hasar, geminin kumanda ve navigasyon imkanlarını olumsuz etkiledi. Bu tür hasarlar, hem acil müdahaleyi hem de sonraki seyrin güvenliğini zorlaştırabiliyor; görüntüler hasarın yerini ve boyutunu net şekilde ortaya koydu.

Boğaz geçişi ve görüntüler:

Hasarlı gemi daha sonra güvenli şekilde Türk kara sularına ulaştı ve İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geçiş sırasında kaptan köşkündeki tahribat dronla havadan kaydedildi; bu görüntüler, geminin dıştan görünür hasarını belgeledi. Olay, bölgedeki ticari deniz trafiğinin güvenliği ve benzer saldırıların deniz taşımacılığına etkileri bakımından dikkat çekti.

Ukrayna saldırısında hasar gören yük gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Ukrayna saldırısında hasar gören yük gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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