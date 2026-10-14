Balıkesir kitap fuarı ikinci yılında okuyucularla yeniden buluşuyor

Fuarın genel çerçevesi:

Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Balıkesir Kitap Fuarı, 16-25 Ekim tarihleri arasında Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde kitapseverleri ağırlayacak. Geçtiğimiz yıl itibarıyla 150 bin ziyaretçiyle dikkat çeken organizasyon, bu yıl da 10 günlük yoğun bir programa hazırlanıyor. Fuarda imza günleri, söyleşiler, müzik konserleri ve çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler yer alacak.

Program ve katılımcılar:

Fuar süresince 120’yi aşkın yayınevi stant açacak, sahnede ve oturumlarda 200’ü aşkın yazar okuyucularla buluşacak. Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden Ayşe Kulin fuarın onur konuğu olacak. Ayrıca Gökçen Çatlı, Şükrü Erbaş, Ahmet Ümit, Miraç Çağrı Aktaş, Sertaç Abi, Murat Aygen, Nurullah Genç, Adil Yıldırım, Beyhan Budak, Emre Gül, İlker Başbuğ ve Cihat Yaycı gibi isimler okurlarla söyleşi ve imza etkinliklerinde yer alacak.

Fuarın içerik yelpazesi:

Etkinlikler, edebiyatın yanı sıra alternatif tıp, tarih, güncel konular ve aile gibi farklı alanlardan panellere de ev sahipliği yapacak. Organizasyon, Balıkesir’in edebiyat mirasını canlı tutmayı hedefleyerek kentte yetişmiş isimlerin izinden gidecek; bu bağlamda Ömer Seyfettin, Hüseyin Cahit Yalçın ve İsmail Habip Sevük gibi yazarların etkileri vurgulanacak.

Başkanın mesajı:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın fuarla ilgili olarak şunları söyledi: "Balıkesir’i fuarların, festivallerin, kültürün ve sanatın şehri yapacağız." Akın sözlerini şöyle sürdürdü: "Balıkesir’imizde kitapların, kelimelerin ve güzel hikâyelerin etrafında yeniden buluşuyoruz. Geçtiğimiz yıl 150 bin kitapseveri ağırladığımız Kitap Fuarımızın bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Balıkesir’imizde kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşmasını, çocuklarımızın ve gençlerimizin kitaplarla büyümesini istiyoruz. 'Gönülde Millet, Gönülden Hizmet' anlayışımızla Balıkesir’imizin kültür ve sanat hayatını zenginleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Onur konuğumuz kıymetli yazarımız Ayşe Kulin’in de katılacağı 2. Balıkesir Kitap Fuarumuza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz."

Ulaşım ve erişim kolaylıkları:

Büyükşehir Belediyesi, fuara katılımı artırmak amacıyla tüm ilçelerden kaldırılacak ring seferleri ve öğrencilere yönelik ücretsiz ulaşım hizmetleri sağlayacak. Bu uygulamalar, özellikle çocuklar ve gençler için fuara erişimi kolaylaştırmayı, okuma alışkanlığını desteklemeyi amaçlıyor. Organizatörler fuarın kentin kültür ve sanat hayatına süreklilik kazandırmasını hedefliyor.

İkinci yılını geride bırakmaya hazırlanan Balıkesir Kitap Fuarı, ağırlayacağı yayınevleri ve yazar kadrosuyla kentte yeniden bir kültür rüzgârı estirmeye hazırlanıyor; 16-25 Ekim tarihleri arasında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi fuar alanında ziyaretçilerle buluşacak.

2. BALIKESİR KİTAP FUARI 16 EKİM’DE KAPILARINI AÇIYOR