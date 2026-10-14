Mazlum Ağa hamamı kentin kültürel mirasını yeniden canlandıracak

Kars'ta tarihi Mazlum Ağa Hamamı'nın turizme kazandırılması amacıyla önemli bir adım atıldı. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kars İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokolle yapı, özgün kimliği korunarak aslına uygun şekilde restore edilecek ve yeniden hamam olarak işletilmeye hazırlanıyor.

protokol ve imzalar:

Protokol törenine Kars Valisi Ziya Polat katıldı. Anlaşmaya DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray ve Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan imza attı. İmzalanan protokolle Mazlum Ağa Hamamı'nın korunması ve yeniden işlevlendirilmesi için resmî süreç başlatılmış oldu.

restorasyonun hedefleri:

Proje kapsamında yapının özgün mimari özelliklerinin korunması öncelikli hedef olarak belirlendi. Restorasyonun aslına uygun yürütülmesiyle hamamın tarihi dokusu muhafaza edilecek ve yapının yeniden hamam olarak hizmet vermesi planlanıyor. Bu sayede yapı hem kültürel miras olarak yaşatılacak hem de turizme katkı sağlayacak yeni bir işlev kazanacak.

Kars İl Özel İdaresi açıklamasında, kentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkılacağı vurgulanarak Mazlum Ağa Hamamı'nın restorasyonunun kentin turizm geleceğine değer katacağı ifade edildi. Protokolün imzalanmasıyla başlayan süreç, yapının gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki çalışmaları somutlaştırıyor.

KARS’TA TARİHİ MAZLUM AĞA HAMAMI YENİDEN HAYAT BULACAK(KARS-İHA)