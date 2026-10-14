Kampüste nefes alacaklar: düzensizliği bitiren dumansız üniversite yol haritası

Düzce Üniversitesi dumansız üniversite yolculuğunu başlattı

Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Değer üreten üniversite: Nefes alan gelecek, dumansız üniversite yolculuğumuz başlıyor" adlı program, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, kamu kurum temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

etkinlik ve destek mesajları:

Programın açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tijen Acar, "Dumansız Üniversite" hedefi için zorlu ama kararlı bir yola girdiklerini belirtti ve projeye destek verenlere teşekkür etti. Etkinlik kapsamında Rektör Nedim Sözbir, Ayşe Kılıç, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nazmi Bilir ile Prof. Dr. Toker Ergüder "Dumansız Kampüse Ben de Varım" panosunu imzalayarak projeye sembolik desteğini sundu.

sunumlar ve öne çıkan veriler:

Konferansın açılış konuşmalarından biri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir tarafından yapıldı. Bilir, "Neden sigara/tütün ürünleri kullanmamalıyız?" başlıklı sunumunda sağlık, ekonomik ve çevresel etkiler ile başkalarına verilen zararı anlattı. Sunumda ülkemizde COVID-19 salgınında bir yılda 52 bin kişinin hayatını kaybettiği, buna karşılık tütün kullanımı nedeniyle yılda 91 bin kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı. Bilir ayrıca, sigara içenlerin %70'inin mutlu olmadığını vurgulayarak tütün endüstrisinin tüketimi sürdürmeyi hedeflediğine dikkat çekti.

Bilir, sigarayla etkin mücadele için üç ana eksen önerdi: sigaraya başlamanın önlenmesi, bırakma desteğinin sağlanması ve pasif içiciliğin engellenmesi. Bu alanlarda eğitim, erişim kolaylığı ve izleme-değerlendirme mekanizmalarının önemine değindi.

yol haritası ve uygulama adımları:

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder ise "Kampüs değişirse davranış değişir" yaklaşımıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 2021'de başlattığı Dumansız Üniversite uygulamalarını aktardı. Ergüder, müfredata "Tütün Kontrolü" dersinin eklendiğini, izleme ve değerlendirme sistemleri ile Dumansız Üniversite Ofisi kurulduğunu; disiplin ve para cezası uygulamalarıyla sigara içilebilen alanların sayısının zamanla azaltıldığını belirtti.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Tijen Acar da projede yargılayıcı olmayan, destekleyici bir dil kullanılacağını vurguladı ve dört aşamalı bir yol haritası sundu: İlan ve hazırlık, kapalı alanda tam uyum, açık alan düzeni ve kurumsallaşma. Acar, uygulamaya ilişkin yönetim, kampüs, eğitim ve iletişim eksenli adımların birlikte yürütüleceğini açıkladı.

Önemli bir hedef olarak, Düzce Üniversitesi tüm yerleşkelerde; binaların içleri ile balkon, teras, yangın merdiveni, bina girişlerinin 20 metre çevresi, hastane, spor, oyun ve yemek alanları, üniversite araçları ve kampüsteki ziyaretçi araçlarını kapsayacak şekilde 9 Şubat 2027 tarihinde "Dumansız Üniversite" uygulamasına geçmeyi planladıklarını bildirdi. Sigarayı bırakmak isteyenler için ise Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile Hekimliği ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları'nın kapılarının her zaman açık olacağı vurgulandı.

Program, katılımcıların "Değerlerimiz dumandan her zaman daha güçlü" ilkesine çağrılması, teşekkür belgelerinin verilmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DEĞER ÜRETEN ÜNİVERSİTE NEFES ALAN GELECEK DUMANSIZ ÜNİVERSİTE YOLCULUĞUMUZ BAŞLIYOR ADLI PROGRAM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. CUMHURİYET KONFERANS SALONU’NDA KONFERANSA; REKTÖR PROF. DR. NEDİM SÖZBİR, DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI AYŞE KILIÇ, REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. MUSTAFA KOÇ, TIP FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. MUHAMMET ALİ KAYIKÇI, KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİ, AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİ İLE ÖĞRENCİLER KATILDI.