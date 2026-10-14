Erzurum'da güzel sanatların depolardan bahçeye taşındığı yeni alan

Erzurum'da güzel sanatlar lisesinde "sanat bahçesi" açıldı

Erzurum’da Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi, "Sanat insanı insana, doğayı doğaya, geleceği bu güne bağlar" sloganıyla okul bahçesinde bir sanat bahçesi oluşturdu. Okul yönetiminin düzenlediği sergide, daha önce depolarda tutulan çalışmalar ilk kez görünür hale getirildi.

Depolardan sergiye: eserlerin görünürlüğü sağlandı:

Yakutiye ilçesindeki Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi’nin bahçesinde yer alan düzenlemede, uzun süre depolarda kalan resim ve diğer çalışmalar sergilendi. Okul yetkilileri, iklim koşulları nedeniyle bazı eserlerin zaman zaman tekrar kapalı alana alınacağını belirtirken, serginin amaçlarından birinin öğrenciler için eserlerin erişilebilirliğini artırmak olduğunu ifade etti.

Atölye işlevi ve açılış etkinlikleri:

Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ümit Gergit, hem Güzel Sanatlar Fakültesi hem de kendi okullarında depolarda saklanan eserleri okul bahçesinde sergilediklerini söyleyerek, "Erzurum malum kış memleketi. Bazı eserleri iklim şartları nedeniyle tekrar kapalı alana alırız. Bunun dışında resim bölümü öğrencilerimizi için bir atölye olacak hem de sanat bahçesi görevi yapacak. Erzurum’da bir ilki yaptık" dedi.

Açılışa protokol üyeleri, öğretmenler, yöneticiler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik öncesinde öğrenciler bir müzik konseri verdi ve sergi, toplulukla birlikte gezildi.

PROTOKOL ÜYELERİ SANAT BAHÇESİNİ GEZDİ