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Balıkesir rektörü Oğurlu: Türk dünyasında finansal iş birliğine önem

Yücel Oğurlu, 5. Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans Sempozyumu'nda Türk dünyasında şeffaf ve sürdürülebilir finans iş birliğine dikkat çekti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Balıkesir rektörü Oğurlu: Türk dünyasında finansal iş birliğine önem

Balıkesir Üniversitesi sempozyuma çevrim içi katıldı

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Özbekistan'da düzenlenen 5. Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans Sempozyumuna çevrim içi olarak katılarak açılış konuşmasını yaptı. Etkinlik, Balıkesir Üniversitesi ile Özbekistan'daki Olmalıq Devlet Teknik Enstitüsü (ODTI), Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi ve Güvence Hizmetleri Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi.

rektörün mesajı: bölgesel iş birliği ve güvenilir finansal düzen

Açılış konuşmasında Prof. Dr. Oğurlu, Türk dünyasında bölgesel iş birliği ve sürdürülebilir kalkınmanın önemine vurgu yaptı. Güvenli ve işleyen bir finansal sistem için şeffaf raporlama, bağımsız denetim ve öngörülebilir bir hukuk düzeninin gerekliliğine dikkat çekti. Oğurlu, sempozyumun ortak araştırma projelerini teşvik ederek bilimsel yayınların artmasına ve akademik hareketliliğe katkı sağlayacağını belirtti.

katılımcılar ve gündem: eğitim, araştırma ve yeşil finans

Sempozyuma, koordinatörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Karanın üstlendiği program kapsamında; Olmalıq Devlet Teknik Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Halikulov Utkır Olmalıq, Jızzax Devlet Politeknik Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Usmankulov Alisher, Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahmonova Gulnora ve Olmalıq Devlet Teknik Enstitüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zikriyayev Zokirjon gibi isimler ile akademisyenler, araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler, kamu kurumları, düzenleyici kuruluşlar ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Sempozyum gündeminde finansal dönüşüm, risk yönetimi ve yeşil finans gibi güncel başlıklar ele alındı. Katılımcılar, bu alanlarda ortak çalışma ve bilgi paylaşımının bölgesel dayanıklılığı artıracağı konusunda görüş birliğine vardı.

Balıkesir Üniversitesi tarafından yürütülen iş birliklerinin, ortak proje ve öğrenci-akademisyen hareketliliği yoluyla hem akademik çıktıyı hem de pratik çözümleri geliştirmeye dönük yeni fırsatlar sunması bekleniyor.

BAÜN REKTÖRÜ OĞURLU’DAN ULUSLARARASI SEMPOZYUMDA &quot;TÜRK DÜNYASINDA İŞ BİRLİĞİ&quot; VURGUSU

BAÜN REKTÖRÜ OĞURLU’DAN ULUSLARARASI SEMPOZYUMDA "TÜRK DÜNYASINDA İŞ BİRLİĞİ" VURGUSU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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