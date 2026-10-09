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Bakan Bolat yatırımcılara çağrı yaptı: Türkiye'yi tercih eden kazanacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Müteahhitler Birliği'nde yabancı yatırımcılara çağrı yaptı; 89 bin şirket, vergi indirimi ve 865 milyar dolarlık dış ticaret hacmi öne çıktı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bakan Bolat yatırımcılara çağrı yaptı: Türkiye'yi tercih eden kazanacak

Bolat toplantıda ekonomi ve yatırım fırsatlarını anlattı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Müteahhitler Birliği Genel Kurulu'nda Türkiye'nin büyüme seyrini, dış ticaret verilerini ve yatırımcılara sunduğu teşvikleri detaylarıyla paylaştı. Toplantıda hem ekonomik göstergeler hem de sektörlere yönelik fırsatlar vurgulandı; Bolat yabancı yatırımcılara açık bir davet yaptı.

Büyüme performansı ve temel göstergeler:

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda kaydedilen ekonomik ilerlemeye dikkat çekti. Milli gelirin 2002'deki 238 milyar dolardan, Haziran 2026 itibarıyla 1,7 trilyon dolar düzeyine yükseldiğini belirtti. Kişi başına milli gelir 2002'de 3 bin 600 dolar iken, Aralık 2025 sonu itibarıyla 18 bin dolar seviyesine ulaştı ve yıl sonunda muhtemelen 20 bin doları aşacağı öngörüldü.

Bolat, son 23 yılın ortalama büyüme oranının yüzde 5,35 olduğunu, pandemi döneminde dahi ekonominin yüzde 2 ile büyümeyi başardığını ve bu yılın ilk yarısında yüzde 2,5 büyüme kaydedildiğini aktardı. İşsizlik oranının da son 40 aydır tek haneli seyrini sürdürdüğünü, mevcut oranın yüzde 7,8 olduğunu söyledi.

Dış ticaret, sektörler ve yatırım çağrısı:

Dış ticaretin ekonomideki rolünü vurgulayan Bolat, mal ve hizmet ihracatının Eylül ayı itibarıyla yıllık 409 milyar dolar olduğunu; ithalatla birlikte dış ticaret hacminin 865 milyar dolar seviyesine ulaştığını kaydetti. Bu hacmin gayrisafi milli hasılanın yarısından fazlasını oluşturduğunu belirtti ve yılın ilk dokuz ayında ihracatta yüzde 5,2 artış sağlandığını anımsattı.

Hizmetler sektörünün stratejik önemine işaret eden Bolat, müteahhitlik, turizm, yazılım ve sağlık alanlarının katkılarını öne çıkardı. Müteahhitlik sektörünün milli gelir içindeki payının yaklaşık yüzde 6,5 olduğunu ve hizmet ihracatı hedefinin bu yıl için 128 milyar dolar olduğunu aktardı; hizmetlerde bu yıl 63 milyar dolar dış ticaret fazlası verildiğini söyledi.

Yabancı yatırımcılar için somut teşviklerden de bahseden Bolat, Türkiye'de 89 bin yabancı yatırımcı şirket bulunduğunu, bunların yüzde 63'ünün Avrupalı firmalar olduğunu belirtti. Bolat, yatırımcılara seslenerek 'Eğer henüz Türkiye'de değilseniz geç kalmadınız, sizleri Türkiye'ye davet ediyoruz' dedi ve kurumlar vergisindeki düzenlemeye dikkat çekti: kurumlar vergisinin yüzde 50 indirimle yüzde 25'ten yüzde 12,5'a düşürüldüğünü söyledi.

Sektörel rekabet gücü örnekleri de toplantıda öne çıktı. Otomotivde Avrupa'da 4'üncü sırada yer alındığını, makine ihracatının 28-29 milyar dolar seviyesinde olduğunu, çimento, cam ve seramik ihracatının yaklaşık 4,7 milyar dolar düzeyine yaklaştığını aktardı. Türkiye'nin küresel çimento ihracat liginde 14 milyar dolar'lık hacimle son dört yıldır lider olduğu; seramik karo üretiminde dünya 5'incisi, doğal taş, mermer ve granit ihracatında ise 2,1 milyar dolar ile dünya 3'üncüsü olduğu bilgileri paylaşıldı. Demir-çelik üretiminde ise geçen yıl 38 milyon ton üretimle Avrupa birincisi olunduğu vurgulandı.

Jeostrateji ve koridorların rolü:

Bolat, Türkiye'nin konumunun küresel ve bölgesel ticaret koridorları açısından kritik olduğunu belirtti. Çin ve Orta Asya'yı Hazar Denizi, Güney Kafkasya ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan 'Orta Koridor'un öneminin arttığını, Zengezur Koridoru ile Irak'ın Kalkınma Yolu Projesi gibi girişimlerin bölgesel entegrasyona katkı sağlayacağını söyledi. Bolat, bu bağlamda 'kısacası her yol Türkiye'den geçer' mesajını verdi.

Toplantı, Bolat'ın yatırımcılara yönelik daveti, teşvik paketleri ve sektör bazlı rekabet avantajlarının somut verilerle paylaşılmasıyla sona erdi. Sunulan veriler, Türkiye'nin ihracatçı, üretken ve stratejik konum avantajlarını yatırımla birleştirmeyi hedeflediğini gösteriyor.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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