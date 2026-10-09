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Seyircinin oyu finali belirleyecek: Kocaeli şehir tiyatroları 29. sezonunu açıyor

Kocaeli Şehir Tiyatroları, 29. sanat yılında yeni sezonu 17 Ekim'de izleyicilerin jüri rolü üstleneceği Karar ile Kocaeli Kongre Merkezi'nde açıyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Seyircinin oyu finali belirleyecek: Kocaeli şehir tiyatroları 29. sezonunu açıyor

Seyircinin kararı sahneyi şekillendirecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 29. sanat yılında yeni sezonun açılışını 17 Ekim'de gerçekleştirecek. Sezonun ilk gecesinde, mahkeme salonu atmosferinde geçen ve seyircinin doğrudan katılımıyla tamamlanan Karar adlı oyun sahnelenecek.

açılış programı:

Açılış akışı 19.30'da başlayacak Candle Concert ile başlayıp, devamında 20.30'da Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu'nda sergilenecek Karar gösterisiyle sürecek. Oyunun yönetmeni Şakir Gürzumar, sanat yönetmenliğini ise Aydın Sigalı üstleniyor. Gösterinin ardından düzenlenecek kokteyl ile açılış programı sonlandırılacak.

oyunun niteliği ve seyirci rolü:

Karar, mahkeme salonu kurgusuyla izleyiciyi jüri koltuğuna taşıyor. Seyirciler sanığın suçlu ya da suçsuz olduğu yönünde oy kullanıyor ve bu oylamanın sonucuna göre oyun finalini buluyor; her gösteri izleyicinin verdiği kararla farklı bir sona erişiyor.

sezon hedefleri:

Kocaeli Şehir Tiyatroları, yeni sezonda repertuvarındaki oyunları seyirciyle buluşturmaya devam edecek ve yeni yapımlarla programını zenginleştirecek. Farklı türlerde oyunların yanı sıra çeşitli kültür ve sanat etkinlikleriyle, farklı yaş gruplarından izleyicilere hitap edilmesi hedefleniyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI, 29. SANAT YILINDA YENİ SEZONUN AÇILIŞINI 17...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI, 29. SANAT YILINDA YENİ SEZONUN AÇILIŞINI 17 EKİM'DE "KARAR" OYUNUYLA YAPACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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