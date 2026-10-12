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Balıkesir'de bin kişilik yürüyüşte gazzeli kardeşlik çağrısı

Balıkesir'de yaklaşık bin kişinin katıldığı Gazze ve Kudüs yürüyüşünde STK temsilcileri garantör ülkelerden verilen sözlerin uygulanmasını talep etti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Balıkesir'de bin kişilik yürüyüşte gazzeli kardeşlik çağrısı

Balıkesir'de 'Gazze ve Kudüs Yürüyüşü' düzenlendi

Balıkesir'de, 7 Ekim Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından "Gazze ve Kudüs Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Etkinlikte, kent merkezinde bir araya gelen katılımcılar Gazze'ye dikkat çekti.

yürüyüşün rotası ve atmosferi:

Şeyh Lütfullah Camii önünde toplanan yaklaşık bin kişilik grup ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Milli Kuvvutler Caddesi üzerinden Zağnos Paşa Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş boyunca katılımcılar İsrail'e lanet sloganları attı ve bölgede yaşanan insani krize dikkat çekti.

basın açıklaması ve talepler:

Zağnos Paşa Meydanı'ndaki program, kuran tilaveti ile başladı. Balıkesir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına basın açıklamasını okuyan Mustafa Selvi, Gazze konusundaki talepleri dile getirdi. Selvi konuşmasında, garantör ülkelerin sadece kınama açıklamaları yapmakla yetinmemesi, verilen sözlerin yerine getirilmesi ve toplumsal boykotların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Selvi'nin açıklamasından öne çıkan bölüm şu şekildeydi: "Üç yılın sonunda dünya düzeninin sahtekârlığını, yazılı sözleşmelerin aldatıcılığını imkan mümkün olmayacak şekilde ortaya çıkardılar. Onlar üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptılar. Lakin onları yalnız bırakan ümmet üzerlerine düşeni yeterince yapmadı, vaziyet üretti, üretmeye devam ediyor. Sözde ateşkes anlaşması yapıldı, bir sürü ülke bu anlaşmanın uygulanması hususunda şahitlikte bulundu, garantör oldu. Ama bütün dünyanın gözü önünde zalim İsrail’in saldırıları ve zulümleri devam ediyor. Savaşın ahlakını, direnmenin yöntemini gösteren kardeşlerimiz tüm insanlığa sözde durmanın, sabretmenin, yerinde getirmenin örneğini de öğrettiler. Ama tüm insanlığın şahit olduğu yokluk, yoksulluk, susuzluk, imkansızlık içinde oldukları bilinip dururken her şeyi onlardan beklemek hangi insanlığa hangi vicdana sığar? Devletler bazında tüm garantör ülkelerden ve garantörler arasında olan ülkemizden "en şiddetli şekilde" kınamalar değil verilen sözlerin yerine getirilmesini, toplumumuz bazında boykotun hep devam etmesi, dualarımızda hiç unutmamamız ve duyarlılığımızın hiç bitmemesi beklentimizdir. Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz her şey bittiğinde dostları olan bizlerin sessizliğini hatırlamasınlar. Filistin özgür olana dek gündemimizden hiç düşmesin, düşürmeyelim."

Program, alanda okunan şiirlerin ardından sona erdi ve katılımcılar dağıldı.

BALIKESİR’DE, 7 EKİM AKSA TUFANI’NIN YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU...

BALIKESİR’DE, 7 EKİM AKSA TUFANI’NIN YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU TARAFINDAN "GAZZE VE KUDÜS YÜRÜYÜŞÜ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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