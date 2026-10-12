Çocuğunuz sık sık hastalanıyorsa gözden kaçırılmaması gereken işaretler

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Demirçubuk'un uyarısı:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Demirçubuk, özellikle okul çağındaki çocuklarda sık görülen enfeksiyonlar konusunda aileleri bilgilendirdi. Demirçubuk, çocukların bağışıklık sisteminin gelişim sürecinde farklı enfeksiyonlarla karşılaşmasının doğal olduğunu ancak yalnızca hastalanma sıklığına bakmanın yetersiz olduğunu vurguladı.

Sıklık tek başına belirleyici değildir:

Uzman, aynı yıl içinde birden fazla kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocukların durumunun otomatik olarak bağışıklık zayıflığı anlamına gelmediğini söyledi. Önemli olan, hastalıkların ne kadar ağır seyrettiği, iyileşme süresi, enfeksiyonların tekrarlama biçimi ve çocuğun büyüme-gelişme durumu gibi birden fazla parametrenin birlikte değerlendirilmesidir.

Çocukların kreş ve okul gibi toplu ortamlarda daha fazla mikroorganizmayla karşılaştıklarını belirten Demirçubuk, bu ortamlarda enfeksiyonların kolay yayıldığını kaydetti. Ayrıca sık hastalanmanın çevresel etkenler, enfekte kişilerle temas, uyku ve beslenme düzeni gibi faktörlerle ilişkili olabileceğini ifade etti.

Hangi durumlarda uzmana başvurulmalı:

Demirçubuk, ailelerin dikkat etmesi gereken belirtiler arasında ağır seyreden enfeksiyonlar, beklenenden uzun süren iyileşme, tekrarlayan zatürre ve büyüme veya kilo alımında gerilik olduğunu söyledi. Bu tür bulgular gözlendiğinde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini vurguladı.

Enfeksiyonlardan korunmada günlük alışkanlıkların önemi:

Korunma yolları olarak el hijyeni, yaşa uygun ve dengeli beslenme, yeterli uyku ve aşı takviminin düzenli izlenmesini önermeyi sürdüren Demirçubuk, hastalık belirtileri olan çocukların dinlenmesinin ve gerektiğinde sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, her çocuğun sağlık durumunun kendi şartları içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sonuç olarak, ailelerin çocuklarının sık hastalanmasını yalnızca bağışıklık zayıflığıyla ilişkilendirmemeleri; belirtileri izlemeleri, yaşam koşullarını düzenlemeleri ve gerektiğinde uzman değerlendirmesi almaları, daha sağlıklı takip sağlar.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE DEMİRÇUBUK, ÖZELLİKLE OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN ENFEKSİYONLAR HAKKINDA AİLELERİ UYARDI.