Gece saatlerinde Havsa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Havsa'da park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Edirne'nin Havsa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.

yangının büyümesi ve müdahale:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi ve maddi hasar oluştu.

soruşturma ve inceleme:

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı. Olayla ilgili olarak henüz resmi bir neden açıklanmadı.

Park halindeki otomobil alev topuna döndü