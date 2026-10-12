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Gece saatlerinde Havsa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Edirne'nin Havsa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde park halindeki bir otomobil aniden alev alarak tamamen yanıp kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece saatlerinde Havsa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Havsa'da park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Edirne'nin Havsa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.

yangının büyümesi ve müdahale:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi ve maddi hasar oluştu.

soruşturma ve inceleme:

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı. Olayla ilgili olarak henüz resmi bir neden açıklanmadı.

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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