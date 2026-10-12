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Kanseri çıkarırken yaşam kalitesini de koruyan robotik üroloji

Robotik cerrahi ürolojik kanserlerde tümörü çıkarmanın ötesinde idrar kontrolü, böbrek fonksiyonu ve hastalarda cinsel işlevin korunmasına odaklanıyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:58

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kanseri çıkarırken yaşam kalitesini de koruyan robotik üroloji

Robotik cerrahi ürolojide öncelikleri

Acıbadem Bodrum Hastanesi Üroloji Uzmanı Serdar Yalçın robotik cerrahinin ürolojideki en önemli kullanım alanlarının ürolojik kanserler olduğunu vurguluyor. Yalçın ameliyatta sadece tümörün çıkarılmasının yeterli olmadığını, ameliyat sonrası yaşam kalitesinin korunmasının da eşit derecede önemli olduğunu belirtiyor. Buna göre idrar kontrolünün korunması, böbrek fonksiyonlarının mümkün olduğunca devam ettirilmesi ve uygun olgularda cinsel fonksiyonların korunması ön plana çıkıyor.

prostat kanserinde üç hedef:

Prostat kanserinde robotik yaklaşımın en büyük avantajı çevre anatomik yapıların daha ayrıntılı görülebilmesine imkan vermesi. Yalçın a göre bu ameliyatta üç temel hedef bulunuyor: kanser kontrolü, mümkün olduğunca erken idrar kontrolünün sağlanması ve uygun hastalarda cinsel fonksiyonların korunması. Ayrıca her prostat kanseri ameliyat adayı değil; PSA değeri, biyopsi sonuçları, görüntülemeler, hasta yaşı ve genel sağlık durumu bir arada değerlendirilmeli.

böbrek kanserinde nefron koruma:

Böbrek kanserlerinde amaç, onkolojik olarak uygun hastalarda tüm böbreği almak yerine yalnızca tümörü çıkararak sağlıklı böbrek dokusunu korumaktır. Bu yaklaşım nefron koruyucu cerrahi olarak adlandırılıyor ve robotik cerrahi bu hassas kesme ve onarım süreçlerinde önemli katkı sağlıyor. Yalçın, her böbrek tümöründe böbreğin korunmasının mümkün olmadığını; önceliğin her zaman kanser kontrolü olduğunu hatırlatıyor.

mesane kanserinde rekonstrüksiyon gereksinimi:

Mesane kanserinde özellikle kasa invaze vakalarında mesanenin tamamının çıkarılması gerekebilir. Mesane çıkarıldıktan sonra hastanın yeniden idrar yapabilmesi için yeni bir idrar yolu oluşturulması gerekir, bu da ileri düzey üro-onkolojik ve rekonstrüktif cerrahi deneyimi talep eder. Robotik cerrahi bu rekonstrüksiyonlarda cerraha hassasiyet sağlayarak ameliyat planlamasını kolaylaştırıyor.

Yalçın ayrıca robotik cerrahinin bir teknoloji değil, uygun hastada uygun onkolojik cerrahiyi gerçekleştirmeye yardımcı bir cerrahi platform olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Hastaların önce hangi yöntemle ameliyat olacaklarını sormadan önce benim hastalığım için en doğru tedavi nedir sorusunu sormaları gerektiği vurgulanıyor. Sonuç olarak robotik cerrahi çok önemli bir araç olmakla birlikte doğru endikasyonla uygulandığında anlam kazanır.

ACIBADEM BODRUM HASTANESİ ÜROLOJİ UZMANI SERDAR YALÇIN

ACIBADEM BODRUM HASTANESİ ÜROLOJİ UZMANI SERDAR YALÇIN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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