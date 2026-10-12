Egelilerle buluşan Erzurum tanıtım günleri'ne altı günde yarım milyona yakın ziyaret

İzmir'de altı gün boyunca yoğun katılım:

İzmir'de düzenlenen Erzurum tanıtım günleri, altı günlük program boyunca Egelilere kentin kültürünü ve yöresel lezzetlerini tanıttı. Organizasyonun kapanışında yetkililer, festival alanını 6 gün içinde ziyaret eden kişi sayısının 500 binden fazla olduğunu ifade etti. Etkinlik, ziyaretçi akışı, stant düzenlemeleri ve sahne programlarıyla gün boyu hareketli geçti.

Lezzetler öne çıktı: cağ kebabının başarısı:

Festivalde en çok ilgi gören lezzet, Erzurum'un simgesi cağ kebabı oldu. Hem ilk kez tadına bakanlar hem de bu lezzeti yeniden deneyimlemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Kebap ustaları, 6 günlük sürede yaklaşık 5 ton (60 bin adet) cağ kebabı satıldığını bildirdi. Cağ kebabı dışında kadayıf dolma gibi yöresel tatlar da ziyaretçiler tarafından rağbet gördü.

Organizatör değerlendirmesi ve hedefler:

Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu, etkinliğin salı günü, 6 Ekim tarihinde başladığını ve alana giriş yapan kişi sayısının 500 bini aştığını tahmin ettiklerini belirtti. Salmanoğlu, cumartesi günü katılımın yaklaşık 100 bine yaklaştığını söyleyerek, bu yılki artışın geçen yıla göre yüzde yüz olduğunu vurguladı.

Salmanoğlu, etkinliğin amacını ve Erzurum kültürüne yönelik bakışını şu sözlerle dile getirdi: 'Erzurum, Türkiye’nin çimentosudur. O kadim kültürü mutlaka gençlere, bizden sonraki nesillere ve Erzurum dışındaki insanlara aktarmak bizim en büyük vazifemiz ve görevimizdir.' Ayrıca, 'Dadaşların kültüründe ötekileştirmek yoktur; birleştirmek, kucaklaşmak ve bütünleştirmek vardır. Bu al bayrağın altı hepimize yeter.' ifadelerine yer verdi.

Organizasyon yetkilileri, bu yılki ilginin devam etmesi halinde gelecek yıllarda daha büyük katılımlar ve daha geniş çaplı organizasyonlar planladıklarını söyledi. Etkinlik, akşam programlarında Erzurumlu sanatçıların seslendirdiği eserlerle son buldu.

ERZURUM DERNEKLER BİRLİĞİ FEDERASYONU GENEL BAŞKANI ZAKİR SALMANOĞLU