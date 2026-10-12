Üniversitelilere güvenli ilişkiler eğitimi: şiddetin erken belirtileri vurgulandı

Eğitimin amacı ve yürütücüler:

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler" eğitimi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) personeli Merve Sosyal Kılıç tarafından verildi. Program, Bayburt Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Şiddetin tanımı, yaygınlığı ve türleri:

Eğitimde katılımcılara kadına yönelik şiddetin tanımı ile toplumda nasıl tanımlandığı ve ölçüldüğü aktarıldı. Fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel olmak üzere temel şiddet türleri ele alındı; bu türlerin ilişkilerde nasıl görünür hale geldiği örneklerle açıklandı.

Şiddetin işaretleri ve ilişkilerde kalıp yargılar:

Programda, şiddetin erken uyarı işaretleri üzerinde duruldu. Öğrencilere; kontrol edici davranışlar, izolasyon, sürekli küçümseme ve tehdit unsurlarının ilişkilerde risk oluşturacağı anlatıldı. Ayrıca ilişkilerde yaygın kalıp yargıların şiddetin normalleşmesine nasıl zemin hazırladığı değerlendirildi.

Dijital şiddet ve alınabilecek önlemler:

Güncel bölümde dijital ortamda karşılaşılan riskler ele alındı. Katılımcılara paylaşım gizliliği, güçlü parola kullanımı, istenmeyen iletişim karşısında kanıt saklama ve sosyal medya ayarlarının düzenlenmesi gibi pratik önlemler hakkında bilgi verildi. Eğitim, dijital farkındalığı artırmaya yönelik çözüm önerileri sundu.

Yasal çerçeve ve bilgilendirme:

Programın son kısmında, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir yasal düzenleme olan 6284 sayılı kanun hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara hak arama yolları, başvuru mekanizmaları ve destek hizmetleri hakkında temel yönlendirmeler verildi.

Eğitim, üniversite öğrencilerine hem bireysel korunma yöntemleri hem de toplumsal farkındalığın gerekliliği konusunda bilgi aktarımı sağladı ve katılımcıların sorularıyla tamamlandı.

BAYBURT'TA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ŞİDDETİN İŞARETLERİ ANLATILDI