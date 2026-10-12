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Melikgazi Kayseri yükseliş arayışında: Fenerbahçe karşısında ikinci yenilgi

Melikgazi Kayseri, 3. haftada Fenerbahçe'ye 99-70 mağlup oldu; sarı kırmızılılar 3 maç sonunda 1 galibiyet, 2 yenilgiyle 4 puanda.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Melikgazi Kayseri yükseliş arayışında: Fenerbahçe karşısında ikinci yenilgi

Melikgazi Kayseri yükseliş arayışında: Fenerbahçe karşısında ikinci yenilgi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 3. haftasında deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe karşısında 99-70 skoruyla sahadan mağlup ayrıldı. Bu sonuçla sarı kırmızılı ekip sezonun ikinci yenilgisini alırken ligdeki puan tablosundaki yerini korumaya çalışıyor.

maçın özeti:

Karşılaşma boyunca Fenerbahçe üstün bir oyun sergilerken Melikgazi Kayseri zaman zaman hücumda etkili olsa da savunmada dengeleri kurmakta zorlandı. Deplasmandan dönen Melikgazi Kayseri, lig kuralları gereği mağlubiyete rağmen 1 puan aldı; böylece geride kalan 3 haftada takımın bilançosu 1 galibiyet, 2 mağlubiyet şeklinde oluştu. Sarı kırmızılılar ligde toplam 4 puan topladı.

takımın durumu ve gelecek program:

Melikgazi Kayseri, sezona Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlubiyetleriyle başladı, aradaki maçta ise Turgutlu Belediyespor galibiyetiyle sahadan ayrıldı. Takım bir sonraki sınavını ligin 4. haftasında kendi sahasında BOTAŞ ile oynayacak; bu maç, takımın yükselişe geçme ve dengeleri yeniden kurma açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Genel olarak Melikgazi Kayseri için önümüzdeki karşılaşma, hem savunma düzenini oturtmak hem de saha avantajını iyi kullanmak adına kilit bir maç niteliğinde olacak.

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ EKİPLERİNDEN MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL BU SEZON LİGDEKİ İKİNCİ...

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ EKİPLERİNDEN MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL BU SEZON LİGDEKİ İKİNCİ MAĞLUBİYETİNİ ALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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