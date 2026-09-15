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Balıkesir'de jandarmanın asayiş uygulaması 34 hükümlüyü yakaladı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nın 7-13 Eylül 2026 tarihli asayiş uygulamalarında, farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 34 hükümlü yakalandı ve adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Balıkesir'de jandarmanın asayiş uygulaması 34 hükümlüyü yakaladı

Jandarma uygulaması sonuç verdi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde yürütülen asayiş uygulamalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 34 şahıs yakalandı. Operasyonun temel hedefi suç oranlarını azaltmak, suçun önlenmesine katkı sağlamak ve aranan hükümlüleri yakalamaktı.

uygulamanın kapsamı ve tarihi:

Uygulamalar, 7-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ekipler, planlı denetimler ve risk odaklı kontrollerle kent genelinde aranan şahısların tespitine odaklandı.

yakalanan hükümlülerin ceza dağılımı:

Yakalananlar arasında; 0-5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 şahıs, 5-10 yıl arasında ceza bulunan 5 şahıs ve 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yer alıyor.

sonraki adımlar:

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı ve konuyla ilgili soruşturmalar sürüyor. Jandarma yetkilileri, benzer uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

BALIKESİR’DE JANDARMA EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ASAYİŞ UYGULAMALARINDA, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ...

BALIKESİR’DE JANDARMA EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ASAYİŞ UYGULAMALARINDA, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 34 ŞAHIS YAKALANDI. YAKALANANLAR ARASINDA 10 YIL VE ÜZERİ HAPİS CEZASI BULUNAN BİR HÜKÜMLÜNÜN DE OLDUĞU BİLDİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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