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Adıyaman'da Perre antik kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları hız kazandı

Mehmet Nuri Ersoy, Perre Antik Kenti'nde sürdürülen kazı ve koruma çalışmalarını yerinde inceledi; 5,8 milyon lira ödenek ve restorasyonlar tamamlandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 19:48

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Adıyaman'da Perre antik kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları hız kazandı

Perre antik kenti'nde inceleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman programı çerçevesinde Perre Antik Kenti’ndeki kazı ve koruma çalışmalarını yerinde inceledi. Ersoy, Adıyaman Valiliği’nde katıldığı İl Değerlendirme Toplantısı sonrası Örenli Mahallesi’ndeki antik alana giderek yürütülen çalışmaları takip etti.

Perre'nin tarihsel ve coğrafi konumu:

Adıyaman merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Örenli Mahallesi altında yer alan Perre, M.Ö. 1’inci yüzyıldan itibaren Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olarak öne çıkıyor. Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini koruyan yerleşimde kısmen korunmuş sur duvarları, Roma dönemine ait ve günümüzde kullanılmakta olan bir çeşme ile kaya mezarları bulunuyor. Antik kentin bir bölümü günümüzde mahalle yerleşimiyle iç içe geçmiş durumda.

Geleceğe miras projesi ve yeni ödenek:

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında Perre’de yürütülen kazı ve basit onarım çalışmaları için 2025 yılı bütçesinden 5 milyon 800 bin lira ödenek aktarıldı. Bakan Ersoy’un yaptığı incelemede, Perre’nin ziyaretçi deneyimini geliştirecek yeni düzenlemeler için de sürecin başlatıldığı bildirildi. Proje kapsamında alan koruması, kazı çalışmaları ve basit onarım uygulamalarına öncelik veriliyor.

Deprem sonrası restorasyon çalışmaları

Ersoy’un Adıyaman programında ayrıca 6 Şubat depremlerinde hasar gören kültür varlıklarının restorasyonları da gündemdeydi. Depremde zarar gören Merkez Musalla Camii, Besni Kurşunlu Camii ile Abuzer Gaffari Mescidi ve Türbesi’nde yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı ve yapılar yeniden hizmete açıldı.

Restorasyonun teknik ayrıntıları:

Yapıların restorasyon sürecinde zemin etütleri gerçekleştirilerek radar yöntemiyle duvar taramaları yapıldı; taş ve harç analizleri tamamlandı. Hasar gören kubbe ve minarelerden harim bölümleri ve son cemaat mahallerine, kurşun kaplamalardan taş kemer ve duvarlara kadar kapsamlı onarımlar uygulandı. Kubbe ve minarelerde gerekli bölümlerde kontrollü sökümler yapılarak yeniden inşa ve onarım gerçekleştirildi, hasarlı taşlarda çürütme ve bütünleme uygulamaları uygulandı.

Cephe, iç mekan ve tonozlarda derz onarımları ve yüzey temizliği yapılarak yapıların özgün mimari unsurlarının korunmasına özen gösterildi. Bu çalışmaların temel hedefi, yapısal güvenliği artırırken tarihi eserlerin özgün değerlerini korumak ve gelecek nesillere güvenli biçimde aktarmak olarak açıklandı.

Bakan Ersoy’un bölgedeki incelemeleri, hem kültür mirasına ayrılan kaynağın somutlaşmasını hem de deprem sonrası restorasyonların tamamlanarak halkın kullanımına açılmasını gösterdi. Yerinde yapılan değerlendirmeler, Perre Antik Kenti’nin korunması ve ziyarete hazırlanması için atılan adımların hız kazanacağına işaret ediyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, TARİHİ KOMMAGENE KRALLIĞININ BEŞ BÜYÜK KENTİNDEN BİRİ...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, TARİHİ KOMMAGENE KRALLIĞININ BEŞ BÜYÜK KENTİNDEN BİRİ OLAN PERRE ANTİK KENTİ’NDEKİ KAZI VE KORUMA ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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