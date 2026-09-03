Üstel: kusuru olan herkes hukuk önünde hesap verecek, kayıplara ulaşmak önceliğimiz

Başbakan Ünal Üstel'in açıklamaları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasına ilişkin hükümetin yürüttüğü çalışmalar ve soruşturmanın seyri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Ercan Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile düzenlenen ortak basın toplantısında Üstel, hem arama-kurtarma operasyonlarının durumu hem de soruşturmanın hukuki boyutuna vurgu yaptı.

arama-kurtarma çalışmalarının mevcut durumu:

Üstel, facianın ilk anından itibaren önceliklerinin insanların kurtarılması ve kayıplara ulaşılması olduğunu belirtti. Gemide bulunan 267 kişiden 239'unun sağ kurtarıldığını, ne yazık ki 9 kişinin yaşamını yitirdiğini ve halen ulaşılamayan 19 kişinin bulunduğunu açıkladı. Arama-kurtarma faaliyetlerinin gece gündüz sürdüğünü, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğine özel olarak değinen Üstel, arama çalışmalarında görevlendirilen hava, deniz ve kara unsurlarının yanı sıra deniz derinliklerinde görev yapan TCG IŞIN ve TCG ALEMDAR'ın da aktif rol aldığını hatırlattı. Bu katkıların, çalışmalara güç kattığını ve faaliyetin 7/24 esasına göre devam ettiğini vurguladı.

soruşturma, yargı süreci ve idari adımlar:

Başbakan Üstel, facianın nasıl ve neden meydana geldiğinin tüm yönleriyle aydınlatılmasının devletin birincil sorumluluğu olduğunu belirtti. Soruşturmanın çok yönlü biçimde sürdüğünü söyleyen Üstel, "Kim olursa olsun. Hangi makamda veya görevde bulunursa bulunsun. Bu faciada bir kusuru, ihmali veya sorumluluğu varsa hukuk önünde hesabını verecektir" mesajını verdi.

Üstel, olayla bağlantılı olarak kaptan ve şirket sorumlusu dahil tüm gemi personelinin hâlen yargılanmakta olduğunu, bilgi ve belgelerin incelendiğini ve teknik değerlendirmelerin sürdüğünü aktardı. Soruşturmanın bağımsız yargı süreci içinde, şüpheye yer bırakmayacak şekilde yürütülmesi için hükümet olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Ayrıca ilerleyen aşamalarda ihtiyaç duyulması halinde yeni idari tedbirler alınabileceğini belirtip, görevinin gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Üstel, masumiyet karinesine saygı gösterdiklerini ancak adaletin tam şekilde tecelli etmesi için yargının önünün hiçbir baskı veya engelle karşılaşmayacağından emin olunması gerektiğini ifade etti.

dayanışma, ziyaret ve hükümetin rolü:

Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın taziye ve dayanışma ziyaretinin Kıbrıs Türk halkı için önemli olduğunu söyledi. Yılmaz'ın gelişinin ailelere güç verdiğini, kayıp yakınlarıyla görüşmeler yapıldığını ve acıların paylaşıldığını aktardı. Anavatan Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın zor günlerde daha da belirginleştiğini vurgulayan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililerine destekleri için teşekkür etti.

Türkiye tarafından görevlendirilen unsurların katkıları için Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve diğer güvenlik birimlerine halk adına teşekkür eden Üstel, ülkenin tüm kurumlarının çalıştığını ve hükümetin görev başında olduğunu ifade etti. Hükümetin, yaşananlardan ders çıkararak mevzuatta gerekirse düzenleme yapacağını ve uygulamaları değiştireceğini de sözlerine ekledi.

birlik çağrısı ve toplumsal sorumluluk:

Başbakan Üstel, yaşanan büyük acının siyasi hesaplaşma aracı haline getirilmemesi gerektiğini belirtti. Hükümetin yapıcı eleştirileri dinlemeye açık olduğunu söyleyen Üstel, ancak krizin siyasi istismarına karşı uyardı ve bugün için en gerekli unsurun birlik olduğunu vurguladı. Acılı ailelerin yanında olmak, gerçeklerin ortaya çıkarılmasını sağlamak ve devlete sahip çıkmak gerektiğini ifade etti.

Üstel konuşmasını şöyle noktaladı: yaşananlardan gereken bütün dersler çıkarılacak, kayıplara ulaşmak için çalışmalar aynı kararlılıkla sürdürülecek ve adaletin tecellisi için gereken her adım atılacaktır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyerek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ziyaret ve dayanışması nedeniyle teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile düzenlediği basın toplantısında, "Bir kez daha açıkça söylüyorum. Kim olursa olsun. Hangi makamda veya görevde bulunursa bulunsun. Bu faciada bir kusuru, ihmali veya sorumluluğu varsa hukuk önünde hesabını verecektir. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor" dedi.