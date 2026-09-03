Rüzgarlı Tepe'de deprem molozları alev aldı, yangın kontrol altına alındı

Rüzgarlı Tepe'de deprem molozları alev aldı

yangının başlangıcı ve boyutu:

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Rüzgarlı Tepe mevkisinde, 6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan ve ağır hasar alan binalardan çıkarılan tonlarca molozun Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından döküldüğü alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede yayıldı ve moloz yığını tümüyle alev aldı; ortaya çıkan görüntüler çevrede endişe yarattı.

müdahale ve alınan önlemler:

İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye sevk edildi. Orman ekipleri, yangının çevredeki ağaçlık alana sıçramasını önlemek için çevresel tedbirler alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı ve bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürüldü.

Yetkililer, yangının çıkış sebebine dair incelemenin devam ettiğini bildirirken, alana dökülen molozların denetimli ve güvenli şekilde taşınması gerektiği vurgulandı. Olay, deprem sonrası bertaraf edilen molozların birikmesinin oluşturabileceği risklere dikkat çekti ve benzer alanlarda önleyici tedbirlerin önemini hatırlattı.

RÜZGARLI TEPE MEVKİSİNDE YANGIN ÇIKTI.