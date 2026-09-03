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Antalya'da kutlanan Özbekistan bağımsızlık yıl dönümünde iş birliği ve tanıtım planları öne çıktı

Özbekistan'ın 35. bağımsızlık yılı Antalya'da kutlandı; Büyükelçi İlkhom Khaydarov kentte cadde/park ve Özbekistan Tanıtım Merkezi planlarını paylaştı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 22:00

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Antalya'da kutlanan Özbekistan bağımsızlık yıl dönümünde iş birliği ve tanıtım planları öne çıktı

Antalya'da kutlama programı ve diplomasi vurgusu

Özbekistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 35. yılı, Antalya'da düzenlenen programla kutlandı. Etkinlik Kepez ilçesindeki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve törene Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ile Antalya Vali Yardımcısı Hulusi Arat katıldı.

kutlama programı ve katılımcıların mesajları:

Program öncesinde davetlilere Özbek mutfağının geleneksel lezzetlerinden Özbek pilavı ikram edildi. Antalya Vali Yardımcısı Hulusi Arat, törende yaptığı konuşmada kardeş ülke Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yılını kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve 'Özbekistan'ı bizim bir parçamız olarak görüyoruz. Özbekistan, Türk dünyasının ve Türk devletleri topluluğunun ayrılmaz, olmazsa olmaz bir parçasıdır' ifadelerini kullandı. Arat, gençlik yıllarında Özbekistan'ın bağımsızlığını görmenin bir hayal olduğunu belirterek kardeş ülke halkına sağlık, refah ve barış temennisinde bulundu.

ilişkiler, tanıtım projeleri ve ulaşım:

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ise Antalya'da bağımsızlığın 35. yılını kutlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Khaydarov, Türkiye'nin farklı illerinde milli günleri kutladıklarını belirterek Antalya temaslarında ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldıklarını aktardı. Büyükelçi, önümüzdeki dönemde Antalya'da Özbekistan ile bağlantılı bir cadde veya park kurulması ve bir Özbekistan Tanıtım Merkezi açılması yönünde çalışmalar yapmak istediklerini paylaştı ve Antalyalıların Özbekistan'ı daha iyi tanımasını istediklerini vurguladı.

Khaydarov ayrıca ulaşım imkanlarına değinerek Antalya ile Özbekistan arasındaki bağlantıların güçlü olduğunu belirtti; 'Her gün Antalya'dan Özbekistan'a bir uçak var' sözleriyle seyahat kolaylıklarına dikkat çekti. Büyükelçi, Özbekistan'ın yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip olduğunu hatırlatarak iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da gelişmesini temenni etti.

Program kapsamında Büyükelçi Khaydarov etkinlik sergi alanını gezdi ve davetlilerle bir araya geldi; etkinlik, kültürel tanıtım ve diplomasi ekseninde Antalya'da kardeşlik mesajlarıyla tamamlandı.

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ’NİN BAĞIMSIZLIĞININ 35. YIL DÖNÜMÜ, ANTALYA’DA DÜZENLENEN PROGRAMLA...

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ’NİN BAĞIMSIZLIĞININ 35. YIL DÖNÜMÜ, ANTALYA’DA DÜZENLENEN PROGRAMLA KUTLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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