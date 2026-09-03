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Romantika: Nazım Hikmet'in İzmir'deki sergisi sanatseverlerle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Folkart iş birliğiyle hazırlanan 'Nazım Hikmet-Romantika' sergisi 5 Eylül 2026–15 Ocak 2027 arasında Kültürpark Atlas'ta.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 22:08

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Romantika: Nazım Hikmet'in İzmir'deki sergisi sanatseverlerle buluştu

Açılış töreni ve katılımcılar:

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Folkart iş birliğiyle 95. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında hazırlanan 'Nazım Hikmet-Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi' sergisi düzenlenen törenle sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Serginin açılışında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Folkart Kurumsal İletişim Direktörü Ünal Ersözlü ile siyaset, bürokrasi ve sanat dünyasından çok sayıda temsilci yer aldı.

Folkart'ın vurgusu ve serginin anlamı:

Açılışta Nazım Hikmet'ten dizeler okuyan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İzmir halkının sanata olan bağlılığına dikkat çekti. Sancak, geçen yıl düzenlenen Atatürk sergisinin toplam 295 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini hatırlatarak, İzmirlilerin sanata gösterdiği ilginin karşılıksız bırakılmayacağını ve benzer projelere devam edeceklerini belirtti. Folkart Kurumsal İletişim Direktörü Ünal Ersözlü ise sergiyi, büyük şaire duyulan bir vefa ve geçmişte acı çekmiş tüm sanatçılara gösterilen bir dayanışma olarak nitelendirdi.

Serginin boyutu ve arşiv katkıları:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, serginin Nâzım Hikmet adına ülkemizde şimdiye dek açılmış en kapsamlı örneklerden biri olduğunu söyledi. Tugay'ın aktardığına göre, sergi 2 bin 125 metrekarelik bir alanda, fuaye dâhil 15 salona yayılan bir düzenlemeyle hazırlandı. Hazırlık sürecinde Rusya Devlet Edebiyat ve Sanat Arşivi'nden, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'na, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nden Vera Tulyakova Hikmet'in arşivine ve koleksiyonerlere kadar çok sayıda ulusal ve uluslararası kurum katkı sundu. Sergide Abidin Dino ve Avni Arbaş gibi isimlerin yanı sıra şairin kendi yaptığı resimler, el yazmaları ve kişisel eşyalar gibi yüzlerce belge bir araya getirildi.

Sanatın birleştirici rolü ve gelecek çağrıları:

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sanatın ve edebiyatın insanları bir araya getiren gücüne vurgu yaptı; Nazım Hikmet'in şiirlerinin kuşaklar boyunca karşılık bulmayı sürdüğünü belirtti. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise sanatçıların ideolojik kalıplara sığdırılamayacağını söyleyerek, önümüzdeki yıl için Folkart ve Büyükşehir'den Türk edebiyatının başka bir çınarı olan Attila İlhan'ı anacak bir sergi talebinde bulundu. İnan, gençlik yıllarının Nazım Hikmet şiirleriyle geçtiğini, sanatın farklı bakış açılarını derinleştirdiğini ifade etti.

Sergi, Kültürpark Atlas Pavyon Sanat Galerisi'nde 5 Eylül 2026 - 15 Ocak 2027 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Organizasyonun kapsamı ve arşiv iş birlikleri, Nâzım Hikmet'in yaşamı ve sanatını daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor.

&#039;NAZIM HİKMET-ROMANTİKA: BİR ÖMRÜN SEYRÜSEFERİ&#039; SERGİSİ, DÜZENLENEN TÖRENLE SANATSEVERLERE...

'NAZIM HİKMET-ROMANTİKA: BİR ÖMRÜN SEYRÜSEFERİ' SERGİSİ, DÜZENLENEN TÖRENLE SANATSEVERLERE KAPILARINI AÇTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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