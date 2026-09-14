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Balıkesir'de mahallelerden mesire alanlarına 42 park hayata geçti

Balıkesir Büyükşehir, 2,5 yılda 20 ilçede 133.716 m²'ye 42 park kazandırdı; yeşil alan yüzde 13,52 arttı, parklar dinlenme ve spor için düzenlendi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 21:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Balıkesir'de mahallelerden mesire alanlarına 42 park hayata geçti

Balıkesir'de yeşil alan yatırımları hız kazandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışı çerçevesinde son 2,5 yılda kent genelinde kapsamlı bir park seferberliği yürüttü. Çalışmalar sonucunda 133.716 m² alanda toplam 42 park halkın kullanımına açılırken, şehirdeki yeşil alan miktarı %13,52 oranında arttı.

farklı tür ve ihtiyaçlara göre düzenlenen parklar:

Uygulamalar, tek tip yeşil alan anlayışından uzak, mahalle parklarından mesire ve meydan düzenlemelerine dek geniş bir yelpazede hayata geçirildi. Bazı projelerde çocuk oyun grupları ve dinlenme mekanları ön plana çıkarken, diğerlerinde spor sahaları ve yürüyüş yolları gibi donatılar yer aldı. Böylece parklar, yalnızca estetik bir değer değil; her yaştan vatandaşın dinlenme, spor ve sosyalleşme ihtiyaçlarına cevap veren açık alanlar olarak tasarlandı.

planlama ve uygulama süreci:

Projeler, Kent Estetiği Dairesi ile İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi ve İlçe Hizmetleri 2. Bölge Dairesi Başkanlıklarının iş birliğiyle 20 ilçede gerçekleştirildi. Bu kapsamda 33 yeni park inşa edilirken, 9 park da yenilenerek modern donatılarla yeniden düzenlendi. Yapılan çalışmaların kapsadığı alan, büyüklük olarak yaklaşık 33,49 futbol sahası büyüklüğüne karşılık geliyor.

Büyükşehir ekipleri, sadece sayısal artışa odaklanmayıp parkların konforu, erişilebilirliği ve çevresel sürdürülebilirliğine de önem verdi. Yeşil alan düzenlemelerinde yerel gereksinimler gözetilerek halkın kullanımına uygun, güvenli ve nitelikli alanlar oluşturuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü park çalışmaları, şehrin peyzaj dokusunu güçlendirirken vatandaşların günlük yaşamına rahatlama ve sosyalleşme imkânı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde de yeşil alan yatırımlarının planlı şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2,5 YILDA ŞEHRE 42 PARK ALANI KAZANDIRDI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2,5 YILDA ŞEHRE 42 PARK ALANI KAZANDIRDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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