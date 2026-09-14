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Samanlı çevre bağlantı yolunda 2,8 kilometrelik bölüm sathi kaplamayla yenilendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Samanlı'daki Çevre Bağlantı Yolu'nun 2,8 kilometrelik kısmında sathi kaplama gerçekleştirdi; yol yenilemeleri sürüyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:54

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Samanlı çevre bağlantı yolunda 2,8 kilometrelik bölüm sathi kaplamayla yenilendi

Samanlı çevre bağlantı yolu yenilendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde yer alan Çevre Bağlantı Yolunun 2,8 kilometrelik bölümünde sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma, bölgenin önemli ulaşım aksını daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.

çalışmanın kapsamı:

Büyükşehir ekipleri, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmayla hattın yüzeyini yeniledi. Müdahale, yol dayanıklılığını artırmak ve sürüş konforunu yükseltmek üzere planlandı; uygulama sahasında 2,8 kilometrelik bölüm tamamlandı.

ulaşım seferberliği ve planlama:

Başkan vekili Şahin Biba öncülüğünde başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yol ağını güçlendirmek için 17 ilçede eş zamanlı çalışmalar yürütüyor. Ağustos ayında ekipler il genelinde 106 kilometreden fazla sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi ve yapılan saha taramaları doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalara bütüncül planlama ile müdahaleler devam ediyor. Eylül ayında da yol yenileme faaliyetleri yoğun tempoyla sürdürülüyor.

Samanlı için yapılan bu yenileme, il genelindeki yol yenileme programının bir parçası olarak hayata geçirildi ve bölge ulaşımının güvenliğini artırmayı hedefliyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YILDIRIM İLÇESİNDE BULUNAN SAMANLI ÇEVRE BAĞLANTI YOLU’NUN 2,8...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YILDIRIM İLÇESİNDE BULUNAN SAMANLI ÇEVRE BAĞLANTI YOLU’NUN 2,8 KİLOMETRELİK BÖLÜMÜNDE SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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