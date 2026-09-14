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Yenilenen Havuzlu Bahçe iki yıldır kent yaşamına yeniden can veriyor

Karabük Belediyesi'nin yenilediği Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri, zengin menüsü ve aile dostu atmosferiyle ikinci yılını canlı etkinliklerle kutladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 17:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yenilenen Havuzlu Bahçe iki yıldır kent yaşamına yeniden can veriyor

Yenilenen Havuzlu Bahçe ikinci yılını geride bıraktı

Karabük'ün kent hafızasında özel bir yere sahip Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri, Karabük Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmaları sonrası yeniden hizmete açılmasının iki yılını tamamladı. Uzun süre kapalı kalan mekân, kentin sosyal yaşamına tekrar dahil edilerek ailelere ve vatandaşlara sunulan bir buluşma noktası haline geldi.

tesis yeniden açıldıktan sonra görülen değişim:

Yenileme sürecinin ardından Havuzlu Bahçe, zengin menüsü, ekonomik fiyat uygulaması ve aile dostu ortamı ile dikkat çekiyor. Mekânda çocukların oyunlarına, ailelerin sohbetlerine ve dost buluşmalarına yeniden rastlanması, tesisin eski canlılığına dönmeye başladığını gösterdi.

Karabük Belediye yetkilileri, tesisi kente kazandırma sürecinin kent yaşamını canlandırma hedefiyle yürütüldüğünü belirtiyor. Yeniden açılmanın ardından hem yerel halkın ilgisi hem de tesisin sunduğu hizmet çeşitliliği, ziyaretçi sayısında istikrarlı bir artışa işaret ediyor.

ikinci yıl dönümü etkinlikleri:

Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşların yoğun katılımı ile bir kutlama gerçekleştirildi. Etkinlikte canlı müzik performansı sunuldu ve günün anısına pasta kesildi; katılımcılar birlikte kutlama yaparak tesisin ikinci yılını paylaştı.

Etkinlik sırasında değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, tesisin Karabük'ün geçmişiyle bugününü buluşturan mekanlardan biri olduğuna dikkat çekti. Çetinkaya, Uzun yıllar kapalı kalan bu kıymetli mekânı yeniden ayağa kaldırarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmamızın üzerinden iki yıl geçti. Çocuklarımızın cıvıltısıyla, ailelerimizin ve dostlarımızın güzel sohbetleriyle Havuzlu Bahçe yeniden eski canlılığına kavuştu. ifadelerini kullandı.

Başkan Çetinkaya ayrıca sosyal yaşam alanlarının sayısını artırmaya devam edeceklerini vurguladı ve Hemşehrilerimizin huzurla nefes alabileceği, aileleriyle güzel vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanlarının sayısını artırmaya devam ediyoruz. dedi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği kutlama, tesisin açıldığı günden bu yana kentin sosyal dokusuna sağladığı katkının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. Havuzlu Bahçe, önümüzdeki dönemde de Karabüklülere açık bir buluşma ve dinlenme alanı olarak hizmet vermeye devam edecek.

KARABÜK’ÜN KENT HAFIZASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP HAVUZLU BAHÇE SOSYAL TESİSLERİ, KARABÜK...

KARABÜK’ÜN KENT HAFIZASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP HAVUZLU BAHÇE SOSYAL TESİSLERİ, KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİLENEREK YENİDEN HİZMETE AÇILMASININ İKİNCİ YILINI TAMAMLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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