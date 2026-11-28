Olayın ayrıntıları:

Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, U.Y. (26) isimli genç, ikametinin balkonunda sandalyede oturur vaziyette tabancayla vurulmuş olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre U.Y., kardeşine eve gelmesi için cep telefonundan mesaj attı. Kısa süre sonra eve gelen kardeşi, balkonda sandalyede hareketsiz durumda olan U.Y.'yi görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ve ambulans ekiplerinin yaptığı ilk incelemede U.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze işlemleri ve soruşturma:

Vefat eden gencin, yaklaşık 6 ay önce evlendiği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalıştığı öğrenildi. U.Y.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Cenaze, Büyük Cami'de kılınan ikindi namazını müteakip düzenlenen cenaze namazının ardından defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili polis ekiplerinin yürüttüğü inceleme ve soruşturma devam ediyor.

EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, KARDEŞİNE EVE GELMESİ İÇİN CEP TELEFONUNDAN MESAJ ATAN U.Y (26), İKAMETİNİN BALKONUNDA SANDALYEDE OTURDUĞU SIRADA TABANCAYLA KENDİNİ VURDU.