olayın arka planı:

Kocaeli İzmit'te sokakta bisikletiyle gezen 7 yaşındaki Ecem, park halindeki bir araca sürttüğü gerekçesiyle çevreden tepkiyle karşılaştı. O anlarda bir kadının çocuğun bisikletini defalarca yere vurduğu ve küçük kızın gözyaşlarına boğulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay günü esnaf tarafından hediye edilen bisiklete ilk kez bindiği öğrenilen Ecem'e, yaşananların ardından birçok kişi ve kurum bisiklet hediye etti.

federasyonun destek sürüşü:

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun çağrısıyla Kocaeli olmak üzere İstanbul ve Bursa'dan gelen bisiklet grupları Sekapark Uçurtma Tepesi'nde toplandı. Toplamda yaklaşık 200 bisikletçi etkinliğe katıldı; federasyon tarafından Ecem'e kask hediye edildi ve katılımcılarla birlikte 2 kilometrelik toplu sürüş gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Ensar Efendioğlu, "Ecem’in talihsiz yaşadığı bu olaydan dolayı biz de Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak hem bisiklet konusunda destek olmak, bir de bilinçli bisikletçi yetiştirmek adına kaskımızı hediye ettik. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak Türkiye’ye bir çağrıda bulunduk. Yakın illerden, çevre illerden birçok bisiklet grubu ve bisiklet lideri burada şu an bu anlamlı sürüşe katkı sağladı. Bursa’dan gelen ekibimiz oldu, İstanbul’dan biz iki otobüs kaldırdık ve İzmit’ten gelen ekiplerimiz oldu. Yaklaşık 200 bisikletçiyle birlikte burada Ecem’le bisiklet sürerek, bisiklet noktasında o kırılmış hayallerini tekrardan canlandıracağımıza inanıyoruz" dedi.

etkinliğin mesajı:

Organizatörler, etkinliğin amacının yalnızca manevi destek sağlamak olmadığını, aynı zamanda bilinçli bisikletçi yetiştirmek olduğunu vurguladı. Katılımcılar, küçük bir çocuğun yaşadığı üzüntünün toplumsal duyarlılıkla karşılandığını ve sporun birleştirici gücünün bu tür olaylarda hızla görünür hale geldiğini belirtti.

KOCAELİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE SÜRTTÜĞÜ GEREKÇESİYLE BİSİKLETİ DEFALARCA YERE VURULAN 7 YAŞINDAKİ ECEM'E TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU DA DESTEK OLDU. FARKLI İLLERDEN GELEN YAKLAŞIK 200 BİSİKLETÇİ, KÜÇÜK ECEM İÇİN BİR ARAYA GELEREK PEDAL ÇEVİRDİ.