Balparmak beş yıllık yatırım programıyla tesisini akıllı ve otonom yapıya taşıyor

Türkiye'nin önde gelen bal markalarından Balparmak (Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Dijital Dönüşüm Programı kapsamındaki değerlendirme sonucunda 'Dijital Dönüşüm Merkezi' unvanını aldı. Şirket, 2026-2031 dönemi için planladığı beş yıllık yatırım programıyla üretim süreçlerini veri odaklı, akıllı ve otonom hale getirmeyi hedefliyor.

dönüşümün kapsamı:

Balparmak'ın açıkladığı program, toplam 20 stratejik proje üzerinden aşamalı olarak uygulanacak. Program dört ana başlıkta yapılandırıldı: saha otomasyonu ve robotik sistemler; kalite ve izlenebilirlik teknolojileri; yapay zeka destekli karar sistemleri; ve kurumsal zeka ile ağ güvenliği altyapısı. Bu çerçevede öne çıkan yatırımlar arasında akıllı harman dolum otomasyonu, robotik paletleme, otomatik depolama sistemi, yapay zeka destekli görüntü işleme ile kalite kontrol, MES altyapısı ve tedarik zinciri kontrol kulesi bulunuyor.

Yatırım programı, arıcılardan tedarik edilen balın kabul ve analizinden harmanlama, dolum, paketleme, depolama ve sevkiyata kadar üretimin tüm aşamalarını kapsıyor. Ağır ve tekrarlı fiziksel işlerin robotik sistemlere devredilmesi planlanıyor; buna paralel olarak tesis genelinde elektrik, su ve gaz tüketiminin dijital sayaçlarla anlık izlenmesi ve akıllı yıkama sistemleriyle su kullanımının azaltılması gibi adımlar da yer alıyor.

beklenen kazanımlar ve çevresel etki:

Program tamamlandığında Balparmak, dolum ve paketleme operasyonlarında hızda yüzde 40'a varan artış hedefliyor. Robotik otomasyon ve yapay zeka destekli kalite kontroller sayesinde hata riski düşürülürken, çalışan sağlığı ve güvenliği güçlendirilecek. Enerji ve su tüketiminin anlık izlenmesi ile kaynak kullanımının optimize edilmesi; yapay zeka destekli harman optimizasyonu ile hammadde firesinin azaltılması yoluyla şirketin kaynak verimliliği ve karbon ayak izi hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

kovandan sofraya izlenebilirlik:

Yeni yatırım paketi, Balparmak'ın uzun yıllardır sürdürdüğü dijital izlenebilirlik çalışmalarını ileri taşımayı hedefliyor. Şirketin 2012'de hayata geçirdiği izlenebilirlik sistemi sayesinde tüketiciler ambalajdaki karekodu okutarak balın analiz raporuna ve bitki çiçek kaynağına ulaşabiliyor. 2015'ten beri yürütülen Arıcım Projesi ise tedarik zincirinin arıcı tarafındaki izlenebilirliğini destekliyor.

Planlanan yatırımlarla mevcut sistemlere saha otomasyonu, yapay zeka, ileri analitik ve entegre veri yönetimi katmanları eklenecek; böylece kovandan sofraya uzanan değer zincirinde uçtan uca görünürlük ve veri temelli karar alma güçlendirilecek.

Balparmak Genel Müdürü Ulaş Altıparmak yatırımlara ilişkin, "Şirket olarak 46 yıldır gıda güvenliği, kalite ve bilimsel uzmanlık odağında faaliyet gösteriyoruz. Dijital dönüşümü de güvenin ve verimliliğin temeli olarak görüyoruz. Beş yıllık yatırım programımızla arıcılardan tedarik ettiğimiz balın kabul ve analizinden harmanlama, dolum, paketleme ve depolamaya kadar uzanan operasyonlarımızı akıllı, otonom ve veri odaklı bir yapıya taşıyoruz."

Altıparmak, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Belirlediğimiz 20 stratejik projeyle yalnızca operasyonel hızımızı yüzde 40’a varan oranda artırmayı değil; kaliteyi, izlenebilirliği, çalışan güvenliğini ve kaynak verimliliğini birlikte geliştirmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destekli karar sistemleri ve ortak veri altyapımız sayesinde daha hızlı, öngörülü ve sağlıklı kararlar alacağız. Kovandan sofraya uzanan değer zincirinin her aşamasını veriyle desteklemek, tüketicilerimize sunduğumuz güvenin de temelini oluşturuyor."

Balparmak, yatırım programındaki projeleri 2031'e kadar aşamalı olarak hayata geçirecek ve bu adımı hem şirketin küresel rekabet gücünü artırma hem de Türk gıda sektörünün dijital dönüşümüne örnek olma amacıyla konumlandırıyor.

BALPARMAK GENEL MÜDÜRÜ ULAŞ ALTIPARMAK