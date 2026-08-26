ING Türkiye yapay zekâyla iş dönüşümünde iki Bronz Stevie Ödülü kazandı

ING Türkiye’ye uluslararası alanda iki ödül:

ING Türkiye, iş süreçlerine entegre ettiği yapay zekâ uygulamalarıyla uluslararası prestije sahip Stevie Ödüllerinde, ‘İş Dönüşümünde En İyi Yapay Zekâ Kullanımı’ kategorisinde iki Bronz Stevie Ödülü kazandı. Bankanın ödüle layık görülen çalışmaları, yapay zekâyı yalnızca operasyonel bir iyileştirme aracı olarak değil; çalışanların karar alma yetkinliğini artıran ve iş sonuçlarına doğrudan katkı sağlayan bir strateji olarak konumlandırdığını gösteriyor.

Yapay zekâ destekli müşteri adayı üretimi:

Ödül alan projelerden biri, tüzel bankacılıkta yeni satış fırsatlarını belirlemeye odaklanan 'Tüzel Bankacılık Büyümesini Destekleyen Yapay Zekâ Destekli Müşteri Adayı Üretim Motoru'. Proje, finansal analiz, satış analizi ve müşteri adayı üretimi süreçlerini yeniden tasarlayarak ilişki yöneticilerine aksiyona dönüştürülebilir öneriler sunuyor ve böylelikle tüzel bankacılıkta büyümeyi desteklemeyi hedefliyor.

Yatırım kararlarını hızlandıran öneri platformu:

Diğer ödüllü çalışma ise 'İlişki Yöneticileri İçin Genel Yatırım Öneri Platformu'. Platform; piyasa verilerini, araştırma raporlarını, portföy analizlerini ve yapay zekâ destekli içgörüleri tek bir çatı altında toplayarak yatırım ekipleri ve ilişki yöneticilerinin daha hızlı, standart ve aksiyona dönük yatırım önerileri üretmesine olanak tanıyor.

ING Türkiye’nin yaklaşımı, yapay zekâyı süreç verimliliğini artırmanın ötesinde, çalışanları güçlendiren ve müşteri deneyimini iyileştiren bir dönüşüm aracı olarak benimsemeye odaklanıyor. Alınan Bronz Stevie Ödülleri, bankanın bu stratejik dönüşümünde uluslararası çapta aldığı tanınmanın somut bir göstergesi oldu.

ING TÜRKİYE, ULUSLARARASI İŞ DÜNYASININ EN PRESTİJLİ ÖDÜL PROGRAMLARINDAN STEVİE ÖDÜLLERİ'NDE, ‘İŞ DÖNÜŞÜMÜNDE EN İYİ YAPAY ZEKÂ KULLANIMI’ KATEGORİSİNDE İKİ BRONZ STEVİE ÖDÜLÜ KAZANDI.