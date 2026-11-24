balurka köprüsünün çöküşü ulaşımı etkiledi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde devam eden yoğun yağışlar, Balurka Çayının debisini yükselterek bölgedeki köprünün çökmesine yol açtı. Çökme sonucu, ilçeye bağlı Aygün, Saltuk ve Koçkar mahalleleri ile bu mahallelere bağlı mezraların karayolu ulaşımında aksama meydana geldi.

Olayın ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölge halkının erişiminin sürekliliğini sağlamak amacıyla acil çalışma başlattı. Yetkililer, vatandaşların güvenli ulaşımı için alternatif güzergâhın kullanılmasının önemine dikkat çekti.

belirlenen alternatif güzergâh ve bağlantılar:

Büyükşehir ekipleri, ulaşımı sağlamak üzere Tuzla Mahallesi yol ayrımından başlayan ve Tuzla, Salkımlı ile Uzunova mahallelerini birbirine bağlayan yaklaşık 15 kilometrelik grup yolunu alternatif güzergâh olarak belirledi. Bu güzergâhı tercih edenler, düzenlenmesi tamamlandığında Kulp-Silvan-Batman karayoluna ulaşabilecek.

Alternatif yolun seçilmesinde, mevcut yol ağının en hızlı ve en az müdahaleyle hizmet verebilecek bölüm olması ile mahallelere erişimin korunması etkili oldu. Yetkililer, köprünün çökmesi nedeniyle doğrudan geçişin mümkün olmadığını ve yeni güzergâhın geçici süreyle kullanılması gerektiğini vurguladı.

yol iyileştirme çalışmaları ve kullanılan ekipman:

Ekipler, alternatif güzergâh üzerinde asfalt bulunmayan yaklaşık 4 kilometrelik bölümde iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleriyle yapılan çalışmalarda, yolun zemin düzenlemesi ve seviyesi düzeltilerek ulaşım şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Çalışmalarda greyder ve diğer iş makinelerinin yanı sıra kamyonlar da görev alıyor. Yapılan düzenlemelerle yolun daha elverişli hale getirilmesi, ağır araç geçişleri için güvenli zemin oluşturulması ve yağışlardan kaynaklı yeni risklerin azaltılması amaçlanıyor.

Yetkililer, köprü onarımı veya yeni yapılaşma çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaparken, şimdilik bölge sakinlerinin alternatif güzergâhı kullanmaları gerektiğini belirtti. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte ulaşımın normale dönmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR’IN KULP İLÇESİNDE YOĞUN YAĞIŞLARIN BALURKA ÇAYI’NIN SU DEBİSİNİ YÜKSELTMESİ SONUCU ÇÖKEN BALURKA KÖPRÜSÜ NEDENİYLE AYGÜN, SALTUK VE KOÇKAR MAHALLELERİ İLE BAĞLI MEZRALARIN ULAŞIMI İÇİN ALTERNATİF GÜZERGÂH BELİRLENDİ. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TUZLA-SALKIMLI-UZUNOVA MAHALLELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN GRUP YOLUNUN ASFALT OLMAYAN 4 KİLOMETRELİK BÖLÜMÜNDE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR.