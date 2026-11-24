Demokrasi Caddesi'nde yenileme çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yusufpaşa Mahallesi'nde yer alan ve eski adı 12 Eylül Caddesi olan Demokrasi Caddesi'nde iş yeri sundurmalarını yenileme çalışması yürütüyor. Belediye ekipleri, cadde genelinde hasar gören sundurmaları tek tek onarıp daha sağlam ve estetik bir görünüme kavuşturmayı hedefliyor.

Çalışmanın kapsamı:

Geçen yıl etkili olan yoğun kar yağışı sonucu çok sayıda sundurma çökmüş veya hasar görmüştü. Bu nedenle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na bağlı KUDEM Şube Müdürlüğü koordinesinde başlatılan yenileme çalışmalarında, deformasyon oluşmuş sundurmalar güçlendiriliyor ve estetik açıdan uyumlu biçimde yenileniyor. Uygulamalarla cadde hem esnaf hem de vatandaşlar açısından daha düzenli bir görünüm kazanıyor.

Muhtar ve esnaftan teşekkür:

Yusufpaşa Mahalle Muhtarı Mustafa Hakkı Küçükoğlu, yürütülen çalışmanın mahalleye katkı sağladığını belirterek Demokratı Caddesi'nin çok daha güzel görünmeye başladığını ifade etti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Muhtar, yapılan düzenlemelerin hem estetik hem de güvenlik açısından olumlu etkiler taşıdığını vurguladı.

Bölge esnafı da geçen yılki kar yağışı sırasında sundurmalarının zarar gördüğünü hatırlatarak taleplerinin belediye tarafından dikkate alınmasından memnun olduklarını belirtti. Esnaf, Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatıyla başlatılan yenileme sayesinde sundurmaların artık daha sağlam ve estetik olduğunu söyleyerek Başkan Gülpınar ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR’DEN DEMOKRASİ CADDESİNE ESTETİK DOKUNUŞ