Üst yapı çalışmaları ilçede eş zamanlı ilerliyor

Haliliye Belediyesi, ulaşım konforunu artırmak ve yaşam alanlarını modernize etmek amacıyla üst yapı çalışmalarına hız verdi. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla sahada aktif görev yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde yol yenileme ve parke taşı döşeme işleri yürütüyor.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler öncelikli talepler doğrultusunda Veysel Karani ve Süleymaniye mahallelerinde yoğunlaştı. Altyapı ve kazı çalışmaları nedeniyle bozulan, kullanım sonucu yıpranan yollar, altyapı işleri tamamlandıkça parke taşı ile kaplanarak yenileniyor. Çalışmalar, ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak planlı bir program dahilinde yürütülüyor.

vatandaş odaklı hizmet anlayışı:

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üst yapı çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda ve periyodik olarak sürdürüldüğü vurgulandı. Vatandaşlardan gelen talepler titizlikle değerlendirilerek ihtiyaç duyulan noktalara hızlı müdahale ediliyor ve ekipler sahada aktif rol alıyor.

Haliliye Belediyesi, yürütülen yol yenileme ve parke döşeme çalışmalarını ilçenin diğer mahallelerine de yaymayı hedefliyor. Amaç, daha güvenli, konforlu ve düzenli ulaşım imkânı sağlayarak ilçe genelinde daha yaşanabilir mekânlar oluşturmak.

İKİ MAHALLEDE PARKE ÇALIŞMASI