Bandırma-Çanakkale yolunda orta refüje çarpıp alev alan araçta iki kişi yaralandı

kaza ve yangının oluşu:

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje çarptı sonra alev aldı. Araçta sürücü R.Ö. (72) ile yolcu koltuğunda bulunan eşi B.Ö. (74) bulunuyordu. Kaza, araç Çanakkale-Bandırma istikametinde ilerlerken gerçekleşti.

Kazanın etkisiyle aracın sol tekerleği yerinden koparken, otomobil bir süre sürüklendikten sonra alev aldı ve kısa sürede büyüyen yangın sonucu araç adeta alev topuna döndü. Yaralılardan birinin ağır yanıklar nedeniyle sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

vatandaşların ilk müdahalesi:

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine koşarak, ellerindeki yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Bu sayede araçtan çıkmayı başaran yaralılardan birine ilk yardım yapıldı ve daha fazla zarar görünmesinin önüne geçildi. Vatandaşların çabası, olası daha ağır sonuçların önlenmesine katkı sağladı.

itfaiye müdahalesi ve trafik:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmasını tamamladı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı; olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından trafik kontrollü olarak tekrar açıldı.

Olayla ilgili olarak emniyet birimleri ve yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın yağış nedeniyle kayganlaşan yol koşullarına bağlı olarak meydana geldiği bildirilirken, yaralıların sağlık durumu ve kaza ile ilgili teknik incelemeler takip ediliyor.

BANDIRMA-ÇANAKKALE YOLUNDA FECİ KAZA: ARAÇ ALEV ALDI, 2 KİŞİ YARALANDI