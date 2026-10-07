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Bandırma'da anne adaylarına doğum yolculuğu için bilgilendirme ve destek stantı

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Normal Doğum Haftası'nda kurduğu stantla anne adaylarına doğuma hazırlık, faydalar ve destek bilgileri sundu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bandırma'da anne adaylarına doğum yolculuğu için bilgilendirme ve destek stantı

etkinlik ve hedefleri:

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, Normal Doğum Haftası kapsamında bir bilgilendirme standı kuruldu. Stantta anne adayları ve gebelere doğuma hazırlık süreci, normal doğumun faydaları ve doğum sırasında anne adayının desteklenmesine ilişkin bilgiler aktarıldı. Etkinlik, normal doğum konusunda farkındalık oluşturmayı ve anne adaylarının doğum sürecine ilişkin doğru, kapsamlı bilgi edinmelerini sağlamayı hedefledi.

hangi konular ele alındı:

Stantta anne adaylarına doğuma hazırlık adımları, normal doğumun anne ve bebek üzerindeki yararları ile doğum sırasında uygulanabilecek destek yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Katılımcıların merak ettiği konulara yönelik birebir bilgilendirmeler yapıldı ve doğum sürecine ilişkin sorular yanıtlandı. Yapılan görüşmelerde, katılımcıların bilinçlenmesi ve ihtiyaçlarına göre yönlendirilmesi ön planda tutuldu.

hastane yönetiminin değerlendirmesi:

Bilgilendirme standını Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Nart Görgü ve hastane yönetim ekibi de ziyaret etti. Görgü ve yönetim ekibi, stantta yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek anne adaylarıyla bir araya geldi. Hastane yetkilileri, gerçekleştirilen çalışmayla anne adaylarının doğum süreci hakkında doğru ve kapsamlı bilgi edinmelerine katkı sağlanmasının amaçlandığını belirtti ve tüm anne adaylarına sağlıklı, güvenli ve güzel bir doğum süreci temennisinde bulundu.

Hastane tarafından, sağlıklı nesiller, bilinçli anneler ve güvenli doğumlar için anne adaylarına yönelik bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği vurgulandı.

BANDIRMA’DA ANNE ADAYLARINA NORMAL DOĞUM BİLGİLENDİRMESİ

BANDIRMA’DA ANNE ADAYLARINA NORMAL DOĞUM BİLGİLENDİRMESİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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