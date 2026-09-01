Bandırma'da şlam havuzu yakınındaki yangına karadan ve havadan müdahale

Olayın gelişimi:

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Levent Mahallesi'nde, Eti Maden'e ait şlam havuzunun yan kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı ve ilk müdahaleyi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gerçekleştirdi.

Müdahale ekipleri ve araç sayıları:

Söndürme çalışmalarına 6 itfaiye aracı, 2 açık kasa itfaiye yedek malzeme aracı, 3 Orman İşletme Müdürlüğü aracı, 1 asansör aracı, 3 su tankeri, Eti Maden destek ekipleri, polis ve zabıta ekipleri ile 1 helikopter katıldı. Yangının büyümesi üzerine bölgeye takviye ekipler gönderildi ve koordineli söndürme çalışmaları başlatıldı.

Havadan müdahale ve çalışma süreci:

Karadan ekiplerin ulaşmakta güçlük çektiği noktalara Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait helikopterle havadan müdahale edildi; helikopter, ulaşılması güç bölgelere su bırakarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni ve etkilenen alanın büyüklüğünün yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini bildirdi.

ETİ MADEN'E AİT ŞLAM HAVUZUNUN YAN KISMINDA YANGIN ÇIKTI.