Beşiktaş’ta dronla yaya önceliği denetimi

Beşiktaş meydanında dron destekli yaya denetimi

İstanbul İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil trafik polisleri ve İHA Büro Amirliği Beşiktaş Meydanı’nda yaya geçidi üzerinde denetim noktası oluşturdu. Ekipler, ışıklı geçiş güzergahlarında dron kaldırarak anonslar yaptı ve vatandaşları yaya geçitlerinde dikkatli olmaya çağırdı.

Uygulamanın ayrıntıları:

Denetim sırasında dronlarla yapılan anonslarda yayaların ve sürücülerin kurallara uymaları istendi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kırmızı ışıkta bekleyen sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Dağıtılan broşürde öne çıkan vurgu şu şekildeydi: "Öncelik hayatın öncelik yayanın". Polislerin verdiği broşürde ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Görevli kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işaretleri ve levhalarla belirlenmiş kavşak giriş - çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlayınız. Yaya ve okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını veriniz. Bu kurallara uymayanlara Karayolları Trafik Kanunu’nun 74. Maddesi gereğince Trafik İdari Para Cezası uygulanacaktır".

Vatandaşlar ne dedi ve dronların diğer kullanımları:

Uygulamayı değerlendiren İbrahim Rahimov, "Kurallara uymak gerek, herkesin sağlığı için her şey çok önemli. Türkiye’de ilk defa böyle bir şey görüyorum. Belki yurtdışında olabilir ama bizim haberimiz yok. Olumlu buluyorum" diye konuştu.

Bartuğ Erdinç ise, "Önemli olan bizim için can sağlığı biz de trafiği tehlikeye atmıyoruz dronlu uygulamada bence gayet iyi olmuş sonuçta motosikletli sürücüler var polisten kaçabilirler ama dron varken kaçamazlar ben böyle düşünüyorum" dedi.

Emniyet yetkilileri ayrıca dronların şüpheli şahıs ve araçların takibi, toplumsal olaylar, operasyonlar, yangın, arama-kurtarma ve genel asayiş çalışmalarında da etkin şekilde kullanıldığını belirtti.

Beşiktaş'ta yayalara yönelik dron destekli denetim