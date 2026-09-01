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İdlib kırsalında araç patlaması: 5 kişi yaşamını yitirdi

İdlib kırsalında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı; yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İdlib kırsalında araç patlaması: 5 kişi yaşamını yitirdi

İdlib kırsalında patlama

İdlib kırsalında meydana gelen patlamada, İdlib Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre bomba yüklü bir araç infilak etti. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

yaralıların sevki ve bölgedeki hasar:

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere sevk edildi. Patlamanın etkisiyle yakın çevrede maddi hasar oluştu ve bölgedeki yapıların bir kısmında zarar tespit edildi.

müdahale ekipleri ve güvenlik çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye Suriye Sivil Savunma ekipleri (Beyaz Baretliler), Kızılay ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alan ekiplerin çalışmaları halen sürüyor; yetkililer olay yerinde inceleme yapıyor ve müdahale ekipleri yaralılara erişimi sağlamak için bölgeyi kontrol altında tutuyor.

SURİYE&#039;NİN İDLİB KIRSALINDA BOMBA YÜKLÜ BİR ARACIN İNFİLAK ETMESİ SONUCU 5 KİŞİ HAYATINI...

SURİYE'NİN İDLİB KIRSALINDA BOMBA YÜKLÜ BİR ARACIN İNFİLAK ETMESİ SONUCU 5 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 7 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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