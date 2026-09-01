Anna-S'in boğaz geçişi sırasında iki yönlü deniz trafiği kapatıldı

Liberya bandıralı Anna-S isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor. Geçiş sırasında İstanbul Boğazı trafiği geçici olarak çift yönlü kapatıldı.

geçiş süreci ve düzenlemeler:

Geçiş esnasında Boğaz'da seyrüsefer kontrolü uygulandı ve diğer gemi hareketleri, Anna-S'in emniyetli geçişine imkan verecek şekilde düzenlendi. Kuru yük gemisinin rotası ve manevra uygulamaları deniz trafiği birimleri tarafından takip edildi.

deniz trafiğine etkileri:

Uygulama nedeniyle boğaz hattında kısa süreli kesintiler ve beklemeler yaşandı. Yetkililer, geçiş tamamlandıktan sonra deniz trafiğinin normale döneceğini bildirdi ve deniz kullanıcılarından navigasyon duyurularına dikkat etmeleri istendi.

Liberya bayraklı "Anna-S" isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiyor