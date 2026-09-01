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Anna-S'in boğaz geçişi sırasında iki yönlü deniz trafiği kapatıldı

Liberya bandıralı Anna-S isimli kuru yük gemisinin İstanbul Boğazı geçişi sırasında boğaz trafiği geçici olarak çift yönlü kapatıldı, güvenlik önlemleri alındı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Anna-S'in boğaz geçişi sırasında iki yönlü deniz trafiği kapatıldı

Anna-S'in boğaz geçişi sırasında iki yönlü deniz trafiği kapatıldı

Liberya bandıralı Anna-S isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor. Geçiş sırasında İstanbul Boğazı trafiği geçici olarak çift yönlü kapatıldı.

geçiş süreci ve düzenlemeler:

Geçiş esnasında Boğaz'da seyrüsefer kontrolü uygulandı ve diğer gemi hareketleri, Anna-S'in emniyetli geçişine imkan verecek şekilde düzenlendi. Kuru yük gemisinin rotası ve manevra uygulamaları deniz trafiği birimleri tarafından takip edildi.

deniz trafiğine etkileri:

Uygulama nedeniyle boğaz hattında kısa süreli kesintiler ve beklemeler yaşandı. Yetkililer, geçiş tamamlandıktan sonra deniz trafiğinin normale döneceğini bildirdi ve deniz kullanıcılarından navigasyon duyurularına dikkat etmeleri istendi.

Liberya bayraklı &quot;Anna-S&quot; isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiyor

Liberya bayraklı "Anna-S" isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiyor

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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