Kuşadası’nda baskında ketamin ve Lyrica hapları ele geçirildi

Operasyon ve gözaltılar:

Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında jandarma ekipleri, Kuşadası ilçesinde O.T. (52), Y.T. (44) ve L.Ö. (39) hakkında ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçlamasıyla tespit yaptı. Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda üç şüpheli gözaltına alındı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramada, paketler halinde ve farklı türlerde uyuşturucu maddeler ile suçta kullanılabileceği değerlendirilen materyaller ele geçirildi. Bunlar arasında 105 gram ketamin, 224 adet Lyrica hap, 3 gram metamfetamin, 1 kök kenevir, 8 adet kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 3 bong aparatı ve iletişim için kullanılan 3 telefon yer aldı. Ayrıca adreste 1 av tüfeği, 10 fişek ile 6 adet tarihi madeni para bulundu.

adli süreç:

Kuşadası Adliyesi'ne sevk edilen üç şüpheliden O.T. ve Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve teknik incelemeler jandarma tarafından devam ettiriliyor.

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYON KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI