Orta refüje saplanan otomobilde üç kişi yaralandı, kaza anı kamerada

Orhangazi girişinde orta refüje savrulan otomobilde kurtarma operasyonu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Gemlik-Orhangazi yolu Orhangazi girişinde saat 15.10 sıralarında meydana gelen kazada bir otomobil bariyerleri aşarak orta refüje girdi. Kazada araç hurdaya dönerken, olay anına ilişkin görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Yalova yönüne giden 16 BMG 067 plakalı otomobil, Orhangazi girişinde kontrolden çıktı ve savrularak refüje daldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgedeki güvenlik kamerası, kazanın ve ekiplerin müdahalesinin anbean kaydını tuttu.

yaralıların durumu:

Otomobilde bulunan sürücü Neslihan G. (42), 11 yaşındaki N.G. ile Nuran C. (30) itfaiye ekiplerince araçtan güçlükle çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk belirlemelerde, Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Nuran C.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili olarak ekiplerce inceleme başlatıldı ve olayın detayları soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

ORHANGAZİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, SAVRULARAK BARİYERLERİ AŞTI VE ORTA REFÜJE GİRDİ. KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI