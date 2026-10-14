Banyodaki gizli bölmede yakalanan ByLock kullanıcısı cezaevine gönderildi

olayın kısa özeti:

Afyonkarahisar'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen B.E.B., bir evin banyosunda oluşturulmuş gizli bölmede yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

operasyon ve tespit:

Olayda, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yürüttü. Yapılan araştırma ve takip sonucunda B.E.B.'nin saklandığı adres tespit edildi ve adrese operasyon düzenlendi.

yakalanma süreci ve teslim:

Baskında şüpheli, evin banyosunda hazırlanmış gizli bölmede bulundu ve gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve işlemler tamamlandıktan sonra şahıs, resmi görevlilere teslim edilerek cezaevine gönderildi.

FETÖ'den aranan evin banyosundaki gizli bölmede yakalandı