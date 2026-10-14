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Tavşanlı'da yol kenarındaki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 12. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle demir bariyerlere çarpan araçta 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 19:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tavşanlı'da yol kenarındaki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza yerinde gelişmeler:

Kaza, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 12. kilometresinde, Tavşanlı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Tavşanlı yönüne seyir halinde olan M.M.Y. idaresindeki 26 ABE 244 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

ilk müdahale ve yaralının durumu:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle araçta büyük çapta hasar meydana geldi ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Yaralı sürücü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KÜTAHYA’NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE OTOMOBİLİN DEMİR BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

KÜTAHYA’NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE OTOMOBİLİN DEMİR BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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