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Devrilen kömür yüklü tır Çorum-Alaca yolunda ulaşımı tek şeride indirdi

Çorum'un Alaca ilçesinde dorsesi devrilen kömür yüklü tır, yola saçılan kömürler nedeniyle karayolunu kapattı; temizlikle trafik tek şeritten veriliyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 19:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Devrilen kömür yüklü tır Çorum-Alaca yolunda ulaşımı tek şeride indirdi

Kaza ve yolun kapanması:

Çorum-Alaca karayolu Küre köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Alaca istikametinde seyir halinde olan Ö.K. yönetimindeki 66 ACA 005 plakalı kömür yüklü tır kontrolden çıkarak karşı şeride devrildi. Dorsedeki kömürlerin yola saçılması üzerine yol ulaşıma kapandı.

Sürücü Ö.K., kazadan yara almadan kurtuldu. Olayın ardından çevredekilerin ve sürücülerin ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Ekip müdahalesi ve trafik akışı:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bildirim sonrası olay yerine ulaşan ekipler, öncelikle güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe uygun hale getirdi. Yapılan çalışmalar sonucu yolun Çorum istikameti yeniden ulaşıma açıldı; iki yönlü trafik şu anda tek şeritten sağlanıyor.

Kaldırma ve temizleme çalışmaları:

Ekipler, yola dökülen kömürlerin temizlenmesi ve devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlattı. Bölgedeki müdahale süreci tamamlandıkça trafik akışının normale döndürülmesi hedefleniyor.

ÇORUM&#039;UN ALACA İLÇESİNDE TIR DEVRİLEREK YAN YATTI. YOL BİR SÜRELİĞİNE KAPANDI

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE TIR DEVRİLEREK YAN YATTI. YOL BİR SÜRELİĞİNE KAPANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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