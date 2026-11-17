Manavgat'ta olayın gelişimi:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşayan bir aile, dairelerinin banyosunun asma tavanından su sızdığını görüp tamirat talep etti. Ailenin tanımadığı bir tesisat ustası öğlen saatlerinde daireye gelerek onarım yaptı ve ayrıldı. Kısa süre sonra banyoyu kullanmak isteyen aile, asma tavanda daha önce olmayan bir delik fark etti.

banyoda bulunan telefon ve keşif:

Tavan içini kontrol eden aile, asma tavan içerisine görüntü kaydı alacak şekilde yerleştirilmiş bir cep telefonu buldu. Telefonun kamerasının banyo içini gösterir konumda olduğu öğrenildi. Aile, durumu polise bildirdi ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

şüphelinin ifadesi, suçlamalar ve tutuklama:

Polis ekipleri, dairede onarım yapan tesisatçı A.K. ile görüşerek ifadesini aldı. Emniyetteki ifadesinde önce telefonu nereye koyduğunu hatırlamadığını söyleyen A.K., daha sonra asma tavana delik açtığını ve cep telefonunu banyo içine görüntü kaydı yapacak şekilde yerleştirdiğini kabul etti. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan A.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'cinsel taciz' suçlamalarıyla tutuklandı.

Olayın ardından, apartman sakinlerinden edinilen bilgiye göre A.K.'nin binanın inşaatından itibaren tesisatını yapan usta olduğu ve dolayısıyla binanın her noktasını bildiği ifade edildi. Apartmanın bir sakini, her arızada A.K.'yi çağırdıklarını, bugüne kadar şikayet almadıklarını ve böyle bir davranışa anlam veremediklerini dile getirdi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE TAMİR İÇİN GELDİĞİ BANYONUN TAVANINA DELİ AÇIP O BÖLGEYE DE KAYIT AÇIK ŞEKİLDE CEP TELEFONU YERLEŞTİRMEK SUÇUNDAN TUTUKLANAN ŞAHSIN, APARTMAN İNŞAATINDAN İTİBAREN TESİSATINI YAPAN USTA OLDUĞU VE BİNANIN HER NOKTASINI BİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI.