operasyonun kapsamı:
Kırşehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon sonucu İ.Y., M.D., A.K., K.A. ve İ.A.K. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
adli süreç:
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y., M.D., A.K. ve İ.A.K. mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KIRŞEHİR’DE UYUŞTURUCU MADDE OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİDEN 4’Ü TUTUKLANDI.
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