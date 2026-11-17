kahverengi kokarca mücadelesi için protokol imzalandı

Ordu Valiliği'nde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, ilin tarımsal üretimini ve özellikle fındık sektörünü tehdit eden kahverengi kokarca ile mücadeleye yoğunluk verilecek. Protokol, Vali Muammer Erol, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut Akkuş arasında yürütülecek faaliyetleri çerçeveliyor.

görevlendirilecek personel ve finansman:

Çalışmalar için İŞKUR tarafından 30.116.460 TL ödenek tahsis edildi. Bu kaynakla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 50 kişi, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 120 kişi olmak üzere toplam 170 personel sahada görevlendirilecek. Vali Erol, kışlak mücadelesinin yeni üretim sezonunda yaşanabilecek ekonomik kayıpları azaltmada belirleyici olacağını vurguladı.

TYP kapsamında ayrılan kontenjanın Altınordu, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Kabadüz, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçelerinde yürütülecek çalışmalarda değerlendirilmesinin uygun olduğu belirtildi.

uygulama biçimi, eğitim ve iş güvenliği:

Müdür Erol, kışlak mücadelesinde zararlının barındığı konutlar, depo ve ambarlar, ahırlar, samanlıklar ile diğer müştemilatlarda ilaçlama yapılacağını açıkladı. Ordu'nun geniş coğrafyası ve ilaçlanması gereken yapı sayısının fazla olması nedeniyle saha personeline ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi.

Görevlendirilecek personele, ilaçlama öncesinde teknik ve uygulamalı eğitim verilecek. Çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun yürütülmesi amacıyla personele kişisel koruyucu donanım, koruyucu giysi ve N140 tipi solunum koruyucu maskeler temin edilecek.

Protokolün amaçları arasında, zararlının kışlak alanlarındaki kontrol altına alınması ve ilkbaharda tarım arazilerine yayılmasının önlenmesi yer alıyor. Yetkililer, koordineli saha çalışmaları sayesinde fındık üretiminde yaşanabilecek zararların asgariye indirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

VALİ MUAMMER EROL (ORTADA) İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ BAYRAM AY (SOLDA) ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRÜ MAHMUT AKKUŞ (SAĞDA) PROTOKOLE İMZA ATTI