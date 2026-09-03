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Samsun'da denize giren öğretmen akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi

Samsun 19 Mayıs Dereköy'de denize giren öğretmen İbrahim Çakmak (45), akıntıya kapılıp OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da denize giren öğretmen akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Olay 26 Ağustos'ta, 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre serinlemek için denize giren, Mustafa Erdin İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan İbrahim Çakmak (45), akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Olayın gelişimi:

Çevredekilerin müdahalesiyle denizden çıkarılan Çakmak'a olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tıbbi müdahale ve otopsi:

Hastanede tedavi altına alınan İbrahim Çakmak, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öğretmenin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

İBRAHİM ÇAKMAK (45)

İBRAHİM ÇAKMAK (45)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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