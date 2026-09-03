Erfelek Merkez Mahallesi'nde silah sesleri: sokak köpeği hayatını kaybetti

olaya ilişkin detaylar:

Sinop'un Erfelek ilçesinde, Merkez Mahallesi Yeşilova Caddesi üzerinde bir sokak köpeği silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirenlerin kimliği henüz belirlenemedi.

ihbar ve ilk müdahale:

Cadde üzerinde silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, telef olan köpekle ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil toplama çalışması yürüttü.

Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespitine yönelik araştırmanın sürdüğünü bildirdi. Olay, bölgede tedirginlik yaratırken soruşturmanın sonuçlanması bekleniyor.

SİNOP'UN ERFELEK İLÇESİNDE BİR SOKAK KÖPEĞİ, KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN KİŞİ YA DA KİŞİLER TARAFINDAN SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ.